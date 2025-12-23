Una encuesta de CB Consultora ubicó al mandatario argentino en el primer lugar de aprobación regional en diciembre.

Un nuevo informe regional de CB Consultora Opinión Pública, titulado “Diciembre 2025 – Ranking Presidentes de Sudamérica”, midió la imagen de los principales mandatarios sudamericanos a partir de una encuesta realizada a 11.912 personas en total.

El estudio ofrece un panorama comparativo sobre los niveles de aprobación y rechazo que registran los jefes de Estado en sus respectivos países al cierre de 2025.

De acuerdo con los datos del informe, Javier Milei se posiciona como el presidente con mejor imagen de toda Sudamérica, encabezando el ranking con un 48,3% de imagen positiva entre los ciudadanos argentinos.

De esta manera, el mandatario argentino se ubica en el primer lugar del relevamiento regional, superando al resto de sus pares sudamericanos y consolidándose como el jefe de Estado con mayor nivel de aprobación en el continente según esta medición.

El segundo puesto del ranking corresponde a Rodrigo Paz, presidente de Bolivia, quien alcanza un 47,6% de imagen positiva, mientras que el tercer lugar lo ocupa Luiz Inácio Lula da Silva, dictador de Brasil, con un 47,1% de aprobación. Estos tres mandatarios conforman el podio de los presidentes mejor valorados en diciembre de 2025 por sus propios ciudadanos.

Más abajo en la tabla aparecen otros líderes regionales con niveles de aprobación inferiores. En el caso de Uruguay, el presidente izquierdista Yamandú Orsi registra un 43,3% de imagen positiva y un 54,3% de imagen negativa. En Chile, el comunista Gabriel Boric obtiene un 41,1% de valoración positiva, frente a un 55,1% de negativa, mientras que en Colombia, Gustavo Petro alcanza un tan solo un 34,9% de imagen positiva y un 61,4% de negativa.

Mandatarios con menor imagen positiva

En el extremo inferior del ranking se ubican los presidentes con menor nivel de aprobación en sus respectivos países. Nicolás Maduro, dictador de Venezuela, ocupa el último lugar del relevamiento con apenas un 24,3% de imagen positiva y un 72,1% de imagen negativa, lo que lo convierte en el mandatario peor valorado de Sudamérica según el informe de CB Consultora. Por delante de él se encuentran Gustavo Petro, de Colombia, y José Jerí, de Perú, quien registra una aprobación del 37,2%.

El informe también analiza la evolución de la imagen presidencial respecto de la medición anterior. En ese sentido, José Jerí, de Perú, fue el jefe de Estado que mostró el mayor crecimiento mensual, con un aumento de +4,7 puntos porcentuales en su imagen positiva. En contraste, la mayor caída del mes fue para Rodrigo Paz, de Bolivia, quien experimentó una disminución de -4,1 puntos en su nivel de aprobación, pese a mantenerse en el segundo lugar del ranking general.}

Derechadiario.com