Guillermo Francos, jefe de Gabinete de la Nación, afirmó en una entrevista que Sergio Massa ayudó a Javier Milei durante la campaña presidencial brindándole espacios en los medios y operando políticamente, aunque luego intentó desdecirse.

En una entrevista brindada al programa “540° Algún día lo sabrán”, que conducen los periodistas Ernesto Tenembaum y María O’Donnell, el jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, se enredó en una polémica sobre la llegada de Javier Milei al poder y la solapada ayuda de Sergio Massa.

En medio de una charla sobre los eventos que definieron la última elección presidencial, Francos confirmó que Massa, entonces ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, jugó un papel clave en la llegada de Milei al ejecutivo nacional, dándole lugar en los medios de comunicación. Aunque luego intentó desdecirse. “Sergio Massa cimentó esa diferencia entre Cambiemos y La Libertad Avanza y Javier Milei”, comenzó explicando Francos, advirtiendo el delicado terreno en el que se había involucrado.}

Sorprendido, Tenembaum preguntócómo lo había hecho. El jefe de Gabinete de la Nación, nervioso, comenzó a titubear: “Lo hizo apoyando… Tratando… Dándole espacio a Mil… Generando el espacio de Milei de distintas formas… El espacio en los medios, no sé. Yo no participé en esa etapa de la campaña, así que no lo conozco bien”.

Las palabras de Francos sacaron a la luz una verdad por todos conocida pero nunca confirmada por el entorno de Javier Milei. Sin embargo, haciéndose el desentendido, el periodista respondió: “No sabia que Massa había operado para Milei…”.

En este punto de la entrevista, Francos, abierta y claramente intentó desdecirse: “No, no dije operado, yo dije que le generó. Él generó la división del sector de Milei y Cambiemos. Eso dije. No, porque ya sé a dónde vas, y no es eso”.

Pero Tenembaum se limitó a repetir las palabras de Francos: “Pero dijo ‘lugares en los medios’…”.

“No, no, no. Yo quiero ser bien concreto en esto. Massa de alguna manera trató de que hubiera una división en ese espacio porque en esa división él quedaba como primera fuerza, que fue lo que pasó en la elección general, en la primera”, cerró el jefe de Gabinete dándose cuenta de la gravedad de sus declaraciones, que, por suerte para él, pasaron prácticamente desapercibidas. (www.REALPOLITIK.com.ar)