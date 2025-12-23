El ministro de Defensa. Carlos Presti defendió la compra de los F-16, anunció cambios de fondo en la obra social militar y admitió las deudas salariales heredadas del kirchnerismo.

La llegada de Carlos Presti al Ministerio de Defensa marca un punto de inflexión en la conducción civil-militar de la Argentina. En línea con el estilo disruptivo del presidente Javier Milei, el nuevo titular de la cartera castrense definió su designación como “histórica” y sostuvo que establece “un antes y un después” en la conducción del área, al tratarse de un militar en actividad al frente del ministerio.

“Es una designación histórica que ha hecho el Presidente, ha marcado un antes y un después en la conducción del Ministerio de Defensa al designar un militar al frente del mismo. Es el momento adecuado para nuestro país”, afirmó Presti en diálogo con A24, al tiempo que destacó la decisión política del mandatario libertario.

El teniente general reemplazó al saliente Luis Petri y remarcó que su nombramiento responde a la modalidad de gestión de Milei. “Es una designación histórica que ha hecho el presidente con su modalidad disruptiva en el ejercicio de la presidencia”, subrayó, dejando en claro que el objetivo central es fortalecer a las Fuerzas Armadas tras años de abandono.

Presti aclaró además su situación administrativa dentro del Ejército: “Estoy en una situación de actividad. Me rijo por la ley de Personal Militar. Más allá de los opinólogos, me rijo por la ley”. En ese sentido, explicó que su pase a disponibilidad “es por seis meses” y que luego podría pasar a una situación de pasivo, manteniendo siempre el encuadre legal vigente. “Mi salario lo paga el Ejército y voy a tener un solo sueldo”, precisó.

“Vengo de una familia militar, hace 41 años que estoy en las Fuerzas Armadas, he transitado toda mi vida militar de manera activa. Conozco profundamente a las Fuerzas Armadas”, añadió, reivindicando su trayectoria y conocimiento interno de la institución. En materia de equipamiento, el ministro fue contundente al respaldar una de las decisiones más relevantes del Gobierno nacional: la adquisición de los aviones F-16. Según explicó, el presidente Milei le pidió explícitamente “robustecer las Fuerzas Armadas”, objetivo que definió como central para acompañar el crecimiento del país.

“Necesitamos que las Fuerzas Armadas sean robustecidas, estén fuertes para acompañar el crecimiento del país”, sostuvo Presti, y detalló que eso implica “mejorar sus capacidades, tener el equipamiento adecuado y estar en condiciones de cumplir con las misiones que tienen las Fuerzas Armadas dentro del sistema de seguridad, que es la de garantizar la soberanía”.

Respecto de los F-16, fue categórico: “Han sido una compra soberbia que ha hecho nuestro país”, y atribuyó las críticas a sectores que desconocen la realidad militar. “Mucho tiempo hemos tenido desinversión en las Fuerzas Armadas”, lamentó, al tiempo que denunció que en gestiones anteriores “no se ha equipado” a la institución.

“Hay opinólogos que no saben de lo que están hablando. Preguntémosle a nuestros oficiales en actividad y nos van a decir que son un salto cualitativo en la capacidad de la Fuerza Aérea”, defendió, reforzando la línea del Gobierno de recomponer capacidades estratégicas tras décadas de abandono.

El ministro también abordó los temas más sensibles que atraviesan a la familia militar, como los salarios, la obra social y los recientes fallecimientos de efectivos. Sobre este último punto, se refirió a la serie de suicidios ocurridos en las últimas semanas, en los que murieron seis oficiales.

“Nos preocupa muy de hondo porque es personal propio. Humanamente nos duele profundamente perder hombres en estas situaciones”, expresó, y aseguró que “hemos activado todos los sistemas y protocolos de prevención para evitar que esto vuelva a suceder”. Incluso señaló que “alguno puede que haya tenido problemas de juego”, como parte de los factores bajo análisis.

En cuanto a los salarios militares, Presti fue realista y apuntó contra la herencia recibida: “No podemos tener salarios adecuados cuando venimos de un país empobrecido, con décadas de desinversión y cuya economía no funcionaba. Recién ahora estamos teniendo un país funcional”. Y remarcó que “el tema de los salarios es histórico, lleva un proceso poder adecuarlos y tener salarios acordes”.

Finalmente, se refirió al crítico estado del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOFSA) y anunció una reforma de fondo. “Vamos a presentar una nueva obra social para las Fuerzas Armadas, con el ejercicio de una presidencia de un militar a cargo”, adelantó, y transmitió un mensaje directo a la tropa: “Les quiero transmitir la certeza a la familia militar”.

En ese marco, anticipó que presentará su propuesta al jefe de Gabinete y se mostró confiado: “Tengo la certeza de que la solución que voy a presentar en el día de mañana va a ser exitosa”, concluyó.

