A través de los decretos 903/2025 y 907/2025, el Ejecutivo formalizó la salida de Daniel Tillard, designó a Darío Wasserman como nuevo presidente del Banco de la Nación Argentina y confirmó el desembarco de Carolina Píparo en la conducción de la entidad.

El Gobierno formalizó una nueva reconfiguración en la cúpula del Banco de la Nación Argentina con la designación de Darío Wasserman como presidente de la entidad, en reemplazo de Daniel Tillard, cuya salida se hizo efectiva el pasado 17 de diciembre. La decisión quedó plasmada en el Decreto 903/2025, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, y publicado este martes en el Boletín Oficial.

La medida no solo confirmó el recambio en la presidencia del banco público, sino que también oficializó la salida de Wasserman de la vicepresidencia, cargo que ocupaba desde el inicio de la gestión libertaria, para completar el período legal al frente de la institución. El movimiento consolida la influencia del entorno de Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, en una de las áreas clave del sistema financiero estatal.

La salida de Tillard y el reordenamiento político

La renuncia de Daniel Tillard era esperada desde hacía semanas y se inscribe en una serie de cambios impulsados por la conducción libertaria para alinear áreas sensibles del Estado con la estrategia política del oficialismo. Tillard mantenía una relación estrecha con el peronismo cordobés vinculado al exgobernador Juan Schiaretti y al actual mandatario provincial, Martín Llaryora.

En ese mismo esquema de recambios, otros funcionarios ligados a ese espacio, como Osvaldo Giordano —ex titular de ANSES— y Franco Mogetta, ex secretario de Transporte, ya habían dejado sus cargos en la administración nacional.

Píparo se suma al directorio del banco

En paralelo, el Decreto 907/2025 formalizó el ingreso de Carolina Píparo al directorio del Banco Nación, tras aceptarse la renuncia de Rodolfo Carvajal. La diputada nacional deja así su banca en la Cámara baja para incorporarse a la conducción de la entidad financiera, en una decisión que también contó con el aval del círculo político más cercano a Karina Milei.

La trayectoria de Darío Wasserman está fuertemente ligada al sistema de Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), un instrumento clave para el financiamiento de pequeñas y medianas empresas, segmento históricamente atendido por el banco público. Entre 2020 y 2023 presidió Móvil SGR, y previamente, entre 2016 y 2020, estuvo al frente de Garantizar SGR, cuya principal accionista es el propio Banco Nación.

Además, encabezó la Cámara Argentina de SGR y fue vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Instituciones de Garantía (ALIGA). Durante su gestión en Garantizar SGR, la entidad recibió distintos reconocimientos, entre ellos el premio “Great Place to Work” en 2018 y 2019, el “Microsoft AI+Tour Argentina 2019” por la digitalización de su plataforma y el premio de ALIDE en modernización tecnológica en 2019. También dirigió la consultora privada Inversiones y Análisis S.A.

El rumbo del Banco Nación bajo la gestión de Javier Milei

Desde la Presidencia destacaron que la designación de Wasserman garantiza la continuidad del rumbo iniciado durante la gestión Milei. En el comunicado oficial se remarcó que “el banco volvió a trabajar de banco”, en referencia al giro hacia el crédito al sector privado y el alejamiento del financiamiento al sector público.

Según datos difundidos por el Ejecutivo, durante las gestiones de Tillard y Wasserman se otorgaron 20 mil créditos hipotecarios y la participación del Banco Nación en el mercado financiero pasó de 12 a 18 puntos porcentuales.

Antes de presentar su renuncia, Tillard sostuvo que “el equipo del Banco ha cumplido con el mandato de que la institución vuelva a desempeñar plenamente su rol como banco”, en el marco de las políticas de solvencia fiscal y ordenamiento del balance del Banco Central impulsadas por el Gobierno.

Entre los principales desafíos que enfrenta ahora la nueva conducción figura la iniciativa para transformar al Banco Nación en una sociedad anónima, en reemplazo de su actual condición de sociedad del Estado. Si bien existe una definición política en ese sentido, el proyecto permanece frenado por una medida judicial.

