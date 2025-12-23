Un relevamiento de DC Consultores muestra al presidente argentino muy por encima del resto de las alternativas.

Una reciente encuesta de DC Consultores reveló que el presidente Javier Milei lidera con amplitud la intención de voto de cara a la elección presidencial de 2027, alcanzando un 52,08%, ubicándolo muy por encima del resto de las alternativas.

El estudio se llevó a cabo entre el 6 y el 8 de diciembre con unos 1.710 casos, con un margen de error de +/- 2,2%, que incluyó un apartado especial sobre el escenario político de cara a los comicios de 2027.

La consulta electoral aparece en el tramo final del informe, dentro de un apartado denominado “Bonus Track”, donde DC Consultores formuló la siguiente pregunta: “¿Proyectamos futuro? ¿Quién debería gobernar después del 2027?”. Los resultados exhiben diferencias amplias entre las opciones evaluadas.

Según los datos del relevamiento, la alternativa de Javier Milei en busca de la reelección se ubica claramente en el primer lugar, con un 52,08% de las preferencias. De acuerdo con estos números, el actual presidente superaría el umbral del 50% y se impondría con comodidad en una eventual primera vuelta, muy por encima del resto de las opciones medidas.

En el segundo lugar aparece una opción particular, identificada en la encuesta como “Falta (pero volver atrás ni loco)”, que alcanza el 27,85%. Esta categoría se posiciona como la principal alternativa detrás de Milei, aunque no corresponde a un nombre propio del escenario político y refleja el rechazo a los partidos políticos tradicionales, como el kirchnerismo.

Más atrás, en el tercer puesto, y segundo si se consideran únicamente dirigentes con nombre y apellido, figura Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires. El dirigente ultra kirchnerista obtiene tan solo un 18,75%, en un contexto marcado por una interna compleja con los sectores de la corrupta expresidente Cristina Kirchner.

El cuarto lugar del ranking corresponde a Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, quien registra apenas un 1,39% de intención de voto. Pullaro había explorado la posibilidad de construir un proyecto nacional bajo el paraguas de Provincias Unidas, pero tras el fracaso de ese armado político, su estrategia quedó orientada a una reelección provincial, luego de la modificación de la Constitución local.

En la quinta y última posición se ubica el pastor e influencer Dante Gebel, con un 0,69% de las preferencias, cerrando la lista de opciones medidas por la consultora.

El presidente con mayor imagen positiva de Sudamérica

Estos resultados se suman a otros relevamientos recientes que muestran un escenario favorable para el presidente argentino. En ese marco, una encuesta regional difundida recientemente por CB Consultora Opinión Pública ubicó a Javier Milei como el presidente con mejor imagen de Sudamérica, con un 48,3% de imagen positiva, liderando el ranking continental.

De esta manera, el sondeo de DC Consultores refuerza un panorama en el que el actual mandatario no solo encabeza la intención de voto de cara a 2027, sino que también se mantiene como el jefe de Estado mejor valorado de la región, según distintos estudios de opinión pública difundidos en el cierre de 2025

