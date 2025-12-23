Tras años de gestiones, el gobierno porteño aprobó una exención impositiva que regirá a partir del próximo año para un grupo puntual de vehículos.

Después de más de una década de gestiones y negociaciones sostenidas con distintas administraciones, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dio un paso clave para el sector automotor.

Con la sanción de la Ley Fiscal 2026, se aprobó una medida largamente esperada por los comerciantes de vehículos: la exención del pago de patentes para los comerciantes habitualistas.

La novedad quedó establecida en el artículo 433 de la nueva norma y representa un alivio concreto para concesionarios y vendedores profesionales, ya que reduce costos durante el período en el que las unidades permanecen en stock. En términos simples, los vehículos que estén en posesión de comerciantes habitualistas no deberán abonar patente por un plazo de hasta 180 días.

Qué requisitos deben cumplir los comerciantes para no pagar patente

Para acceder a este beneficio, los comerciantes deben estar debidamente registrados como tales mediante la solicitud tipo 17 ante la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios. Además, deben cumplir con las condiciones previstas en la normativa vigente, que regula la actividad bajo el Decreto-Ley Nº 6.582/58, ratificado posteriormente por la Ley Nº 14.467.

La exención se aplica desde el momento en que el comerciante adquiere el vehículo y se mantiene vigente hasta su reventa, siempre dentro del plazo establecido. Desde el sector destacaron el valor del trabajo conjunto y agradecieron especialmente a los directivos y funcionarios que, con constancia y compromiso, hicieron posible este cambio que impacta de manera positiva en la actividad comercial automotriz porteña.

Ambito.com