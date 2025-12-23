Se profundiza la ofensiva contra la dirigencia del fútbol argentino y se expone un sistema de retención ilegal de fondos previsionales y tributarios por más de $11.500 millones.

El Gobierno nacional dio un nuevo paso en su estrategia de ordenamiento institucional y combate contra los privilegios enquistados en el fútbol argentino. A través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Estado presentó ante la Justicia la documentación requerida en el marco de la denuncia penal contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por apropiación indebida de tributos y retención de aportes previsionales, una maniobra que alcanza cifras millonarias y compromete directamente a su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia.

Según confirmaron fuentes judiciales, ARCA cumplió con el requerimiento del juez Diego Amarante y presentó ante el fuero Penal Económico toda la documentación respaldatoria de la denuncia, además de ratificar formalmente la acusación. Con este trámite concluido, la Fiscalía quedó en condiciones de dictaminar si corresponde la apertura formal de una investigación penal.

La denuncia original, impulsada por el gobierno de Javier Milei, señala que entre diciembre del año pasado y septiembre pasado la AFA incurrió en la apropiación indebida de tributos y en la retención ilegal de aportes previsionales por un monto superior a los 7.000 millones de pesos. En concreto, ARCA estimó inicialmente que el perjuicio al Estado ascendió a $7.593.903.512,23.

En esa presentación, el organismo recaudador apuntó de manera directa contra Claudio Tapia, al sostener que se trataba de “la persona que ocupaba un cargo de alto nivel ejecutivo al momento de comisión de los hechos”, dejándolo explícitamente señalado como responsable dentro de la estructura de mando de la AFA.

Lejos de tratarse de un episodio aislado, ARCA amplió posteriormente la denuncia penal, incorporando nuevos períodos bajo sospecha y elevando de forma contundente el monto total del perjuicio fiscal. En esa ampliación, el organismo denunció una presunta evasión tributaria correspondiente a marzo y mayo de 2024, y al período comprendido entre julio de ese año y julio pasado, además de una evasión previsional entre marzo y septiembre de 2024. El total acumulado asciende a $11.759.643.331,62, cifra que deja al descubierto la magnitud del esquema denunciado.

Ambas presentaciones judiciales fueron realizadas por Vanina Vidal, jefa de la División Penal del sector de Control de Grandes Contribuyentes de ARCA, quien detalló el encuadre legal de los hechos. En su escrito, el organismo explicó: “La ley establece un plazo de treinta (30) días corridos de vencido el plazo de ingreso del tributo/recurso de la seguridad social retenido; entonces, el delito de apropiación indebida de tributos y de los recursos de la seguridad social se consuma por la omisión total o parcial del depósito del tributo/recurso retenido cuando ha concluido el término legalmente previsto para efectuar aquel depósito”.

Tras la denuncia original, el juez Amarante había requerido expresamente a ARCA que ratificara la acusación y acompañara la totalidad de la documentación probatoria, paso que ya fue cumplido. Ahora, el expediente quedó en una etapa decisiva, a la espera de la resolución fiscal sobre el inicio formal de la investigación penal.

En paralelo, el Gobierno continúa ampliando el cerco judicial sobre el entramado financiero que rodea a la conducción de la AFA. Semanas atrás, ARCA denunció a Sur Finanzas, una financiera vinculada a Ariel Vallejo, empresario relacionado con Tapia y con numerosos clubes del fútbol argentino. Según la presentación de DGI-ARCA, la firma habría evadido $3.300 millones correspondientes al impuesto al cheque y administrado más de $800.000 millones de pesos pertenecientes a personas sin capacidad económica comprobable o que directamente no existían.

En ese marco, la Justicia federal de Lomas de Zamora ordenó allanamientos simultáneos en Sur Finanzas, la AFA, la Superliga y 18 clubes de fútbol, donde se secuestraron documentación, computadoras y teléfonos celulares. En ese expediente ya se encuentran detenidas tres personas vinculadas a la financiera, acusadas de ocultar documentación clave.

Derechadiario.com