Máximo Kirchner volvió a marcar territorio dentro del peronismo bonaerense con un gesto simbólico dirigido a su rival dentro del espacio. Durante la reunión del Consejo del Partido Justicialista en la provincia de Buenos Aires, el diputado apareció con una remera que no pasó inadvertida y que fue leída puertas adentro como un mensaje directo hacia el sector que responde al gobernador Axel Kicillof.

La frase estampada en la prenda —“Juegan a primero yo, y después a también yo”— pertenece a una canción del Indio Solari, pero en el contexto político del encuentro adquirió una lectura mucho más terrenal: una advertencia interna en medio de la feroz disputa por el control del PJ bonaerense y el armado electoral rumbo a 2027.

El episodio se dio durante la cumbre realizada en Malvinas Argentinas, donde finalmente se acordó que el 15 de marzo será la fecha para renovar las autoridades partidarias. Aunque públicamente se habló de un avance hacia una eventual “lista de unidad”, la escena dejó en claro que la tregua, si existe, es más discursiva que real.

Dentro del PJ, la remera fue interpretada como una crítica implícita al Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio que impulsa Kicillof junto a intendentes que reclaman mayor protagonismo político y autonomía frente al kirchnerismo duro. La lectura fue unánime entre dirigentes: Máximo Kirchner no está dispuesto a ceder el control sin dar pelea.

El acuerdo para fijar una fecha no fue casual ni pacífico. El mandato de Kirchner al frente del PJ bonaerense había vencido días antes y la falta de definiciones abría la puerta a una posible intervención judicial. Ese reloj institucional forzó un entendimiento mínimo, aunque sin resolver el conflicto de fondo.

En ese marco, comenzaron a circular nombres para encabezar una eventual lista. Entre ellos, el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, y la vicegobernadora Verónica Magario. En etapas previas, también se había mencionado al ministro Andrés “Cuervo” Larroque, otro dirigente de confianza del gobernador.

Desde el MDF ya se preparan para una interna abierta. Durante la reunión celebraron haber obtenido las claves digitales necesarias para cargar afiliaciones propias, un paso clave en caso de que no haya síntesis. Sin embargo, ese proceso deberá ser validado por el congreso partidario que preside Fernando Espinoza, otro actor central en la negociación.

A la reunión asistió Agustina Vila como enviada del Ejecutivo provincial, aunque su rol quedó desdibujado por problemas formales de afiliación. Desde el kirchnerismo aprovecharon esos errores administrativos para marcarle la cancha al armado del gobernador.

Aunque desde el entorno de Máximo Kirchner insisten en que “hay predisposición para la unidad”, del otro lado la respuesta fue mucho más cruda: no hay unidad si no se cambia la lógica de conducción. El peronismo bonaerense sigue atrapado en su interna eterna, más preocupado por quién manda que por ofrecer una “alternativa” a sus votantes.

