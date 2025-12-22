En diálogo con Luis Majul, Javier Milei confirmó que no vetará el Presupuesto aprobado en Diputados y ratificó el compromiso con el déficit cero sin subir impuestos.

El presidente Javier Milei ratificó que no vetará la Ley de Presupuesto 2026, aun después de que el oficialismo sufriera un traspié en la Cámara de Diputados, donde la mayoría decidió excluir el capítulo que derogaba las leyes de emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario. Lejos de retroceder en el eje central de su gestión, el mandatario aseguró que el Gobierno “acomodará las partidas” para sostener la regla del déficit cero, sin aumentar impuestos y sin resignar la estabilidad macroeconómica.

El proyecto fue aprobado el último miércoles con 132 votos afirmativos, 97 negativos y 19 abstenciones, aunque la exclusión del Capítulo XI implicó, según cálculos de Presidencia, un desequilibrio fiscal respecto del texto original impulsado por el Ejecutivo. No obstante, Milei dejó en claro que el orden fiscal no está en discusión.“Vamos a acomodar las partidas para tener déficit cero, y sin subir impuestos. Acá la política importante es el déficit cero”, afirmó el jefe de Estado, quien remarcó que el Presupuesto “está construido sobre la base del déficit cero” y que el Gobierno buscará sostenerlo “por todos los medios”.

En diálogo con La Cornisa, el programa conducido por Luis Majul, Milei explicó que la corrección se hará mediante reasignaciones internas: “Lo que sí vamos a hacer es acomodar las partidas, lo vamos a corregir por la vía de la reasignación de gastos en el resto del presupuesto o de la reformulación de los recursos en las propias áreas”, confirmando que la Casa Rosada apuesta a que el Senado apruebe el proyecto sin modificaciones, tal como se adelantó.

El Presidente volvió a insistir en uno de los pilares doctrinarios de su administración: “El déficit es inmoral”, reiteró, y subrayó que garantizará un presupuesto equilibrado “sin subir impuestos”, en contraste con décadas de políticas expansivas financiadas con inflación, deuda o presión fiscal. En el mismo reportaje, Milei llamó a avanzar con una reforma laboral estructural, al señalar que “necesitamos modernizar la ley laboral, hoy la mitad de los trabajadores están en el segmento informal”. Y aclaró: “Lo que proponemos no le quita derechos a nadie, sino que da derechos”.

El mandatario también destacó los resultados sociales de su programa económico. Aseguró que al asumir, la pobreza alcanzaba al 57% de la población, y estimó que con las mediciones actuales cayó 20 puntos, ubicándose en torno al 27%, una mejora que atribuyó al orden macroeconómico y al freno de la inflación. En materia financiera, Milei llevó tranquilidad respecto del frente externo y confirmó que el Gobierno honrará sin sobresaltos el vencimiento de deuda previsto para el 9 de enero, por un monto superior a los 4.300 millones de dólares. “Vamos a pagar, estamos tranquilos”, afirmó. Y añadió: “Ya tenemos gran parte del cash y también tenemos previsiones hechas. Sólo de ofertas de RIPO tenemos 7 mil millones de dólares así que estamos tranquilos”.

Sobre la inflación, el Presidente se mostró confiado en una desaceleración más profunda hacia 2026. Proyectó que a mediados del próximo año el Índice de Precios al Consumidor (IPC) perforará el 1% mensual. “En junio o agosto la inflación va a empezar con cero”, afirmó, al explicar que el ajuste tarifario ya fue realizado durante el programa económico: “Nosotros, a diferencia de otros programas, hicimos el ajuste tarifario durante el programa, no engañamos a la gente”.

Milei reconoció que el último dato de inflación, correspondiente a noviembre, fue del 2,5%, aunque lo atribuyó a un rezago de la incertidumbre política previa a las elecciones, fenómeno que el Gobierno denomina “riesgo kuka”. “Es cierto que se aceleró. Nuestra hipótesis es que cayó la demanda de dinero”, explicó, y lo respaldó con indicadores financieros: “Bajó el riesgo país a menos de 600 puntos. Eso es un datazo”.

En ese sentido, reveló que el Gobierno soportó una corrida equivalente a 41 mil millones de dólares desde abril, tras las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires, sin que el programa se desestabilizara: “Pese a semejante shock el tipo de cambio muy pocas veces tocó el techo de la banda. Es un ejemplo de que el programa está bien hecho”.

Frente a las críticas por cierres de empresas y despidos, el Presidente defendió el proceso de reformas estructurales impulsado por su administración: “Lo que caracteriza a este Gobierno es que hace reformas estructurales, hicimos 13.500”, sostuvo. Y agregó: “Cuando se hace eso la estructura de precios relativos cambia, la asignación de recursos también; se crean empresas en un lado y se destruyen en otro. En el neto estamos mejor, el PBI mejoró”.

En el plano político, Milei ratificó que su paso por la Presidencia será acotado: “Mi vida política son cuatro años u ocho. Una vez que termine la política a mí no me ven más”, aseguró. “Yo le propuse a la sociedad un programa de Gobierno. Logramos los objetivos en dos años”, afirmó, y concluyó: “Evaluaremos si tiene sentido que siga o no, y quien lo va a determinar es la gente”.

Por último, el mandatario se refirió a la situación internacional y pidió la normalización democrática en Venezuela, al cuestionar al régimen del denominado ‘narcodictador’ Nicolás Maduro. “Ojalá se sepa todo lo que hizo”, expresó, reafirmando la posición del Gobierno argentino en defensa de la democracia y las libertades individuales.

Derechadiario.com