El gobernador explicó las limitaciones fiscales de la provincia y respaldó la reforma laboral como una herramienta clave para generar empleo y previsibilidad.

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, descartó la posibilidad de otorgar un bono extraordinario a los empleados públicos y puso el foco en la necesidad de avanzar con la reforma laboral que se debatirá en el Congreso Nacional.

El gobernador detalló que parte de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) recibidos recientemente serán destinados a asistir a los municipios, con el objetivo de garantizar el pago del aguinaldo en todo el territorio provincial. Según explicó, la prioridad fue sostener el funcionamiento del Estado sin comprometer el equilibrio fiscal.

En ese marco, Jalil descartó de plano la entrega de un bono para los empleados públicos. La decisión, explicó, responde a la necesidad de actuar con responsabilidad.

Reforma laboral como eje del debate nacional

Al referirse a la reforma laboral, Jalil destacó la importancia de que el debate en el Congreso avance con amplitud y acuerdos transversales. “Es importante que salga con el mayor consenso posible”, afirmó, al considerar que se trata de una discusión estructural que impactará de lleno en el mercado de trabajo y en la competitividad del país.

El gobernador sostuvo que una modernización del régimen laboral puede ser clave para generar empleo privado, reducir la informalidad y brindar mayor previsibilidad tanto a trabajadores como a empleadores. En provincias como Catamarca, donde el sector público tiene un peso significativo, la creación de empleo genuino en el sector privado aparece como uno de los principales desafíos de largo plazo.

Desde el Ejecutivo provincial consideran que una reforma bien diseñada puede favorecer la llegada de inversiones, impulsar nuevas actividades productivas y ampliar la base laboral, siempre que se construya sobre acuerdos amplios y reglas claras.

Derechadiario.com