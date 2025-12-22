El Estado vende terrenos y obras a medio hacer del Procrear, símbolo del despilfarro kirchnerista.

El Gobierno nacional inició la subasta pública de predios urbanos pertenecientes al disuelto programa Procrear, uno de los planes habitacionales emblemáticos del kirchnerismo que dejó, además de escasos resultados, múltiples desarrollos inconclusos y activos inmovilizados durante años.

La operatoria fue oficializada mediante las resoluciones 498, 499 y 500/2025 y forma parte del proceso de revisión, saneamiento y eliminación de fondos fiduciarios públicos con deficiente administración. Los primeros lotes en ser rematados se encuentran en la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y Paraná, con valores base tasados en dólares y distintos niveles de avance edilicio.

En el barrio porteño de Barracas, el predio denominado “Estación Buenos Aires” representa el único terreno aún libre dentro del conjunto urbano EBA. Con una superficie de 2.903,77 metros cuadrados, el precio base fue fijado en USD 2.977.941. El lote se encuentra en una zona consolidada, cercana a avenidas clave y estaciones de transporte, dentro de un complejo donde ya se entregaron 2.476 viviendas. A diferencia de otros casos, este terreno no presenta obras iniciadas, reflejo de la planificación incompleta del programa.

El predio de mayor extensión se ubica en Paraná, Entre Ríos. Allí, sobre Avenida Ejército 2751, el terreno abarca casi 50.000 metros cuadrados y tiene un valor base de USD 966.187,72. El proyecto original contemplaba la construcción de 312 viviendas, pero al momento de la subasta apenas se había ejecutado el 7% de la obra, dejando estructuras a medio hacer y recursos públicos sin destino efectivo.

En Santa Fe, el lote en remate se localiza frente al Parque Federal, sobre Avenida Belgrano 5000. Con una superficie de 6.418,47 metros cuadrados y un valor base superior a los USD 3,6 millones, el desarrollo proyectaba 198 viviendas en torres de alta densidad. Sin embargo, el avance constructivo alcanzó solo el 33%, otro ejemplo del patrón repetido de anuncios grandilocuentes y ejecución deficiente.

Las subastas se realizan a través de la plataforma digital COMPR.AR, con intervención del Tribunal de Tasaciones de la Nación, que determinó los valores mínimos. El mecanismo permite pujas electrónicas abiertas, bajo reglas claras y públicas.

Desde el Ministerio de Economía señalaron que la disolución del Procrear respondió a resultados insatisfactorios y a la necesidad de ordenar el patrimonio estatal. La liquidación de estos activos busca cerrar una etapa de improvisación, liberar recursos y dar un destino productivo a terrenos que el kirchnerismo dejó como monumentos al fracaso de su gestión.

Derechadiario.com