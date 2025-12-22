Las investigaciones apuntan a un esquema de rulo cambiario con préstamos a personas sin capacidad económica.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) abrió cuatro sumarios administrativos para investigar un presunto fraude multimillonario con la compra de dólares oficiales durante los años 2022 y 2023, en plena vigencia del cepo cambiario impuesto por el gobierno de Alberto Fernández. Las operaciones bajo sospecha alcanzarían los USD 1.191 millones y habrían tenido como destino final el mercado paralelo.

Según consta en la documentación oficial, las investigaciones se centran en maniobras conocidas como “rulo cambiario”: la adquisición de dólares al tipo de cambio oficial —artificialmente atrasado— para luego revenderlos a un valor muy superior fuera del sistema formal. Mientras hospitales, industrias y sectores productiv os enfrentaban una severa escasez de divisas, este circuito habría generado ganancias extraordinarias para un reducido grupo de operadores.

Los sumarios involucran a las casas de cambio Mega Latina, Gallo Cambios, Arg Exchange y Concordia Inversiones. De acuerdo con el BCRA, se detectaron transferencias millonarias en dólares bajo la figura de “mutuos” o préstamos, otorgados a personas cuyo perfil económico no se correspondía con los montos recibidos. En varios casos, los beneficiarios eran monotributistas de baja categoría o incluso perceptores de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

La Unidad de Información Financiera (UIF) también intervino y elevó un informe a la Justicia al considerar que el origen y la licitud de los fondos podrían estar seriamente comprometidos. La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) sumó su análisis en una investigación que quedó a cargo de la jueza María Servini.

Uno de los puntos más sensibles señalados por el Banco Central es la pérdida deliberada de trazabilidad de los dólares. En particular, se observó que una parte sustancial de las divisas fue entregada en efectivo por las casas de cambio, lo que imposibilitó seguir el recorrido del dinero dentro del sistema financiero. Para el BCRA, este es un indicio clave de que las operaciones, aunque formalmente regulares, tenían como finalidad abastecer al mercado paralelo.

El sumario contra Concordia Inversiones reveló al menos 56 transferencias individuales de USD 150.000, además de otros movimientos por montos similares, totalizando USD 9,8 millones. Según la autoridad monetaria, estos fondos eran retirados en efectivo de manera inmediata, una operatoria expresamente prohibida para casas de cambio.

El Banco Central estimó que solo en este tramo la ganancia obtenida podría haber superado los USD 8,2 millones, aprovechando una brecha cambiaria que rondaba el 84% en ese período. Una radiografía precisa de cómo el cepo no solo fracasó en cuidar las reservas, sino que abrió la puerta a abusos sistemáticos y negocios para pocos, pagados por todos los argentinos

