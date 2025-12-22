El BCRA quitó la fecha límite para aceptar dólares antiguos y explicó cómo funciona el sistema para depositarlos o reemplazarlos en los bancos.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) confirmó que los dólares “cara chica” y los billetes estadounidenses antiguos o deteriorados podrán seguir siendo aceptados por los bancos sin una fecha límite, tras eliminar el vencimiento que regía hasta fines de 2025 y redefinir el mecanismo oficial para su recepción y reemplazo.

Con una nueva comunicación oficial, el Banco Central introdujo un cambio relevante para miles de ahorristas. A través de la Comunicación “A” 8352, el organismo dejó sin efecto la fecha límite del 31 de diciembre de 2025, que había sido fijada para la recepción de billetes de diseño antiguo o con desgaste.

La medida habilita a las entidades financieras a continuar aceptando dólares “cara chica” y billetes levemente deteriorados sin un vencimiento definido, siempre que cumplan con los requisitos establecidos. Así, se disipa la incertidumbre que existía en torno al canje de este tipo de moneda.

¿Hay una fecha tope para cambiar los dólares cara chica o antiguos?

Según lo informado por el propio BCRA, ya no existe un plazo máximo para presentar estos billetes en el sistema financiero. La eliminación del límite temporal implica que los ahorristas podrán cambiarlos o depositarlos en cualquier momento, sin la presión de un calendario.

No obstante, cada banco mantiene la facultad de establecer sus propios procedimientos y tiempos operativos, por lo que se recomienda consultar previamente en la entidad correspondiente.

El rol del Banco Central en el proceso

La normativa prorrogada sin fecha de finalización permite que los bancos reciban dólares antiguos o en mal estado y los canalicen a través del Banco Central. El organismo se encarga luego de enviarlos a Estados Unidos para su destrucción e importar billetes nuevos como reemplazo.

De esta forma, el BCRA actúa como intermediario y simplifica un circuito que antes implicaba mayores costos y gestiones internacionales para las entidades financieras.

Cómo funciona el sistema de canje

El mecanismo vigente evita que los bancos deban recurrir a entidades privadas del exterior. En cambio, los billetes son centralizados por el BCRA, que gestiona todo el proceso. Además, el servicio no tiene costo para los bancos adheridos, lo que favorece una mayor participación en el programa.

Paso a paso para cambiar dólares “cara chica”

El trámite comienza con la consulta en el banco para verificar si la entidad participa del esquema. En caso afirmativo, los billetes se entregan en la sucursal, donde se controla su autenticidad y estado general. Luego, el cliente puede optar por mantener los dólares depositados en su cuenta o retirarlos en billetes de series más nuevas, según las condiciones de cada banco.

Qué requisitos deben cumplir los billetes

Los criterios fijados por el BCRA siguen los lineamientos de la Reserva Federal de Estados Unidos. Cada billete debe conservar más del 50% de su superficie, permitir identificar claramente su denominación y medidas de seguridad, y presentarse enderezado, con bordes y esquinas alineados. La verificación se realiza por unidad y los billetes no aptos pueden incluirse en depósitos habituales.

Ambito.com