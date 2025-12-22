El jefe de gobierno porteño le reclama a Nación el pago de 370.000 millones de pesos.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, se reunió recientemente con el Ministro de Economía, Luis Caputo, en un encuentro clave para abordar la significativa deuda que el Estado Nacional tiene con la Ciudad debido a la coparticipación. Este encuentro surgió como parte de los esfuerzos para normalizar el régimen de transferencias, que ha estado en conflicto en los últimos años.

Durante la reunión, Macri expuso que la deuda acumulada asciende a 370.000 millones de pesos, una cifra que resulta esencial para el funcionamiento operativo de la Ciudad. Este reclamo no solo busca regularizar los giros de fondos constitucionalmente correspondientes, sino también restaurar la previsibilidad financiera para llevar adelante el plan de obras vigente en la metrópoli.

El clima de la reunión se consideró positivo, con ambos funcionarios expresando su voluntad de trabajar en conjunto para evitar mayores desfasajes presupuestarios. Macri subrayó que la situación actual es consecuencia de decisiones pasadas durante la gestión de Alberto Fernández que generaron un desbarajuste en las finanzas porteñas.

Desde la Ciudad, se hizo hincapié en la necesidad de acelerar los pagos que actualmente están bajo disputa legal. Las partes coincidieron en establecer un esquema técnico que permita destrabar los conflictos y avanzar hacia una solución definitiva.



Los equipos económicos de ambas administraciones comenzarán a trabajar coordinadamente en un cronograma de pagos que permita cancelar la deuda de manera gradual. Esta colaboración se vislumbra como un cambio significativo en la relación institucional entre la Nación y la Ciudad.

A lo largo de los años, la coparticipación ha sido un tema de controversia, especialmente desde los decretos que modificaron los porcentajes de asignación de fondos. En 2016, el entonces presidente Mauricio Macri aumentó el porcentaje para la Ciudad, mientras que en 2020 su sucesor Alberto Fernández implementó una reducción que impactó negativamente en los recursos de CABA.

Finalmente, tanto Macri como Caputo acordaron mantener canales abiertos de comunicación para supervisar el cumplimiento de los acuerdos que se firmen en el futuro, con la esperanza de que esta normalización no solo sea un paso hacia la solución de la deuda, sino también un fortalecimiento de la confianza institucional entre ambas entidades.

Noticiasurbanas.com