El ministro giró en el aire y pide que le aprueben el Presupuesto esta semana porque necesita levantar las restricciones de Guzmán para los canjes de deuda.

El giro en el aire de Toto Caputo que pasó de empujar el veto al Presupuesto a pedir que se lo aprueben ya mismo como vino de Diputados, tiene una explicación. El ministro de Economía no consiguió juntar los USD 4.700 millones que necesita para pagar los vencimientos de deuda de enero.

Todas las bravuconadas sobre los USD 7.000 millones que tenía asegurados de bancos internacionales, más la posibilidad de activar los swap de China y Estados Unidos fueron apenas eso, bravuconadas.

Por eso, ahora trabaja contrarreloj con el flamante secretario de Finanzas, Alejandro Lew, para instrumentar un canje de al menos la mitad de los vencimientos. Su idea es subir bastante la tasa que cobran a cambio de alargar el vencimiento.

Esto hoy está prohibido por la ley Guzmán, que para evitar canjes ruinosos para el país impuso una condición: hay que mejorar dos de tres condiciones si se pretende canjear deuda. Si en un bono tenemos monto, tasa y plazo hay que mejorar dos de estos elementos.

El artículo 56 del Presupuesto actual en una redacción deliberadamente críptica, desarma ese triple candado que Guzmán le había puesto a la deuda. Por eso, Caputo quiere se lo aprueben ya.

Caputo pretende mejorar sólo tasa, pero para los acreedores. O sea, la Argentina pagará más por su deuda, pero más adelante. Esto es la explicación del recurrente problema de deuda del país, se patea el pago para adelante a costa de aumentar el tamaño de la obligación.

Porque ya está negociando el canje con los acreedores y necesita mostrarles que desarmó esa cláusula. Pero nada es fácil en la Argentina, el equipo económico también trabaja con abogados en la emisión de los nuevos bonos, para sortear embargos por el juicio de YPF.

Es curioso cómo se dan las cosas. Caputo fue el genio que inventó incorporar al Presupuesto el artículo 75 que volteaba las leyes de financiamiento universitario y de discapacitados, que terminaron detonando todo el Capítulo 11 que incluía varios ajustes más.

Diego Santilli y los Menem sabían que esa provocación les iba a detonar los acuerdos que laboriosamente tejieron con los gobernadores del Norte, pero no se animaron a contradecir al ministro de Economía. Y así les fue. Luego, en la madrugada, para salvar la metida de pata de Caputo, la metieron doble y activaron desesperados el enjuague del reparto de cargos en la AGN, que les terminó detonando la relación con el PRO y los radicales.

Estuvieron a tres votos de salvar el Capítulo 11, pero no llegaron. El problema que se encontró Santilli es que tras dos años de incumplimientos por parte de la Rosada, los gobernadores piden pago en efectivo antes de acompañar al gobierno. Es una metáfora, claro.

El Gobierno ahora analiza la posibilidad que Milei saque un decreto anulando las leyes de financiamiento universitario y discapacitados, una vez que se sancione el Presupuesto.

Cuando le voltearon el Capítulo 11 del Presupuesto, Caputo empezó a presionar muy fuerte a Patricia Bullrich para que reincorporara la baja de las leyes de universidades y discapacitados en el dictamen de Presupuesto del Senado, hasta que finalmente le explicaron que eso sólo iba a generarle otra derrota parlamentaria al gobierno. Pero presionó hasta este viernes, para meter modificaciones, lo que hubiera obligado a regresar el proyecto a Diputados, hasta que se dio cuenta que necesitaba el Presupuesto ya por el tema de la deuda. “Caputo no entiende de política”, se lamentó un diputado libertario.

El problema claro no es Caputo, es la falta de conducción de Milei o el miedo que él y su hermana tienen de marcarle un límite a su ministro de Economía.

Como sea, en ese clima tan especial que se da en el gobierno, ahora en el más alto nivel de la Casa Rosada están pensando otra jugada genial: Una vez que se apruebe el Presupuesto, Milei podría sacar un decreto anulando las leyes de financiamiento universitario y discapacitados.

