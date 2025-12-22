El informe muestra un progreso continuo del país en el ranking internacional desde la asunción de Javier Milei.

Argentina registró una nueva mejora en su posición dentro del Índice de Paz Global, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz, con un avance marcado a partir de la llegada de Javier Milei a la Presidencia.

Los datos del informe muestran un progreso continuo del país en el ranking internacional, llegando en 2025 al puesto 46, en un contexto global caracterizado por el deterioro general de los niveles de paz en el mundo.

En 2023, último año del gobierno kirchnerista, Argentina se ubicaba en el puesto 54 del ranking mundial. Tras la asunción de Milei, el país mejoró su desempeño y en 2024 escaló hasta el puesto 47. La tendencia positiva continuó en 2025, cuando Argentina volvió a subir y alcanzó el puesto 46, consolidándose como el país más seguro de América Latina y quedando solo por debajo de Canadá (puesto 14) en todo el continente americano.

El avance argentino se produjo en un escenario internacional adverso. Según el informe correspondiente a 2025, el nivel promedio de paz global se deterioró un 0,36%, lo que representa el decimotercer deterioro en los últimos 17 años. A nivel mundial, 74 países mejoraron su situación, mientras que 87 empeoraron, reflejando una tendencia general negativa.

Datos del informe

En la cima del ranking, Islandia volvió a ocupar el primer lugar como el país más pacífico del mundo, una posición que mantiene de manera ininterrumpida desde 2008. Le siguieron Irlanda, Austria, Nueva Zelanda y Suiza, que completaron el grupo de los cinco países con mejores indicadores de paz a nivel global.

Dentro de este contexto, Sudamérica fue la única región del mundo que registró una mejora en la paz durante el último año. De los once países que integran la región, siete mostraron avances, destacándose especialmente Perú y Argentina, que fueron los países con mayores mejoras. El informe señala que ambos casos coincidieron con cambios de gobierno, ocurridos en 2022 en Perú y en 2023 en Argentina.

De acuerdo con los datos del estudio, Argentina es el país más pacífico de la región y registró una mejora del 3,8 % en sus niveles de paz durante el último año. El informe indica que el único indicador que mostró un deterioro fue la financiación de las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU, mientras que el resto de las variables analizadas evolucionaron de manera favorable.

El avance de Argentina

El documento destaca que los riesgos de inestabilidad política se mantuvieron contenidos en Argentina, ya que las medidas de austeridad impulsadas por el presidente Javier Milei no derivaron en protestas masivas ni en disturbios del nivel que se temía previamente.

En paralelo, el informe subraya que la mejora de los indicadores económicos, entre ellos la rápida caída de la inflación y del desempleo, contribuyó a limitar los riesgos para la estabilidad política.

