La gestión municipal intensifica operativos contra escapes ruidosos y vehículos abandonados en toda la ciudad serrana.

La ciudad de Alta Gracia puso en marcha un ambicioso esquema integral para erradicar definitivamente los ruidos molestos y el caos en el tránsito local. Estas acciones gubernamentales buscan devolver la calma a cada rincón de la localidad mediante un control estricto de las normas de convivencia. El municipio implementa una presencia activa de inspectores durante las veinticuatro horas para asegurar que los ciudadanos cumplan con las ordenanzas actuales.

El intendente Marcos Torres manifestó que recuperar la tranquilidad de los barrios es un compromiso irrenunciable asumido por todo su equipo de trabajo. Según el mandatario comunal, estas políticas sostenidas son fundamentales para sentar las bases sólidas de un respeto ciudadano que sea mutuo y constante. La colaboración estrecha entre las diversas fuerzas de seguridad resulta vital para combatir con eficacia las infracciones que alteran el bienestar de los vecinos.

El programa combina campañas educativas de concientización ciudadana con operativos nocturnos realizados por la Guardia Urbana y el personal de Tránsito. Se prioriza la difusión de mensajes preventivos sobre el uso obligatorio del casco y la prohibición absoluta de utilizar caños de escape modificados. Estas patrullas articulan sus esfuerzos con la Policía de Córdoba para intervenir rápidamente ante cualquier disturbio detectado hoy en la vía pública.

Tecnología y resultados del control vial

Durante el transcurso del año 2025, el área de Tránsito logró concretar un total de 464 secuestros vehiculares por diversas faltas administrativas graves. Las estadísticas oficiales indican que se retuvieron más de 100 motocicletas debido al uso de dispositivos de escape que superan los decibeles permitidos. Además, las cuadrillas municipales removieron 50 vehículos abandonados de las calles para mejorar la higiene urbana y optimizar la fluidez vehicular diaria.

La Central Municipal de Monitoreo cumple una función estratégica al actuar como nexo coordinador entre las patrullas terrestres y los operadores técnicos. El uso de cámaras de alta tecnología permite identificar maniobras peligrosas o intentos delictivos en tiempo real con una precisión bastante notable. Este sistema tecnológico ofrece una respuesta ágil frente a situaciones de emergencia, garantizando que los recursos lleguen donde se necesitan.

Las autoridades remarcan que el objetivo principal es fortalecer el trabajo conjunto con los vecinos para proteger la calidad de vida en toda la ciudad. Mientras otras localidades sufren problemas similares vinculados al ruido excesivo, la experiencia de Alta Gracia emerge como un gran modelo de referencia. El respeto por las reglas de tránsito constituye un eje central de gestión que aspira a terminar para siempre con estos innecesarios ruidos molestos.

Derechadiario.com