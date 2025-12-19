Peter Lamelas destacó la afinidad estratégica entre ambos gobiernos y aseguró que Washington hará “todo lo necesario” para que la Argentina crezca.

El embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, ratificó el fuerte respaldo de la administración de Donald Trump al gobierno de Javier Milei y aseguró que Washington está dispuesto a acompañar al país “en todo lo necesario” para lograr su desarrollo económico. En su primera entrevista desde que asumió el cargo en Buenos Aires, el diplomático norteamericano remarcó que la relación bilateral va mucho más allá de una afinidad personal entre presidentes y se apoya en valores compartidos.

“Esta es más que una relación personal. Compartimos los mismos valores de Occidente: democracia, libertad y economía de mercado”, sostuvo Lamelas, dejando en claro el alineamiento estratégico entre ambos países en un contexto regional y global marcado por fuertes tensiones geopolíticas.

Un respaldo político explícito al gobierno de Javier Milei

Durante la entrevista realizada por Infobae, el embajador celebró el triunfo electoral de La Libertad Avanza, al que interpretó como una señal clara de cambio por parte de la sociedad argentina. Según Lamelas, el resultado electoral reflejó que “el pueblo argentino se despertó” tras años de políticas que fracasaron en generar crecimiento sostenido.

No obstante, subrayó la importancia del diálogo institucional: “Este Gobierno tiene que colaborar con todo el mundo, incluyendo a los gobernadores y a quienes no están de acuerdo”. En ese sentido, adelantó que recorrerá distintas provincias para reunirse con mandatarios locales y explicar la hoja de ruta de la relación bilateral.

Apoyo económico y rol clave del Tesoro estadounidense

Consultado sobre el respaldo financiero de Estados Unidos a la Argentina, Lamelas destacó el papel del secretario del Tesoro, Scott Bessent, y afirmó que Washington mantiene un compromiso firme con la estabilidad y el crecimiento del país. “Estados Unidos apoya a la Argentina y va a hacer todo lo necesario para que salga adelante y se desarrolle económicamente”, aseguró.

Si bien evitó confirmar nuevas asistencias financieras, dejó en claro que la Casa Blanca considera a la Argentina de Milei como un socio estratégico confiable en la región.

Defensa, soberanía y cooperación militar

El embajador también se refirió a la profundización del vínculo en materia de defensa, especialmente tras la compra de aviones F-16 y blindados Stryker por parte de la Argentina. Según Lamelas, estas adquisiciones representan un símbolo de soberanía y fortalecen la capacidad del país para defender su territorio.

Además, destacó la incorporación de aviones P-3 Orion, clave para el patrullaje marítimo y el control del Atlántico Sur. En ese punto, advirtió sobre la pesca ilegal china y subrayó la necesidad de proteger los recursos argentinos.

China, dumping y defensa del comercio transparente

Lamelas fue especialmente crítico del modelo de negocios del régimen chino, al que contrapuso con las reglas claras y la transparencia que, según afirmó, caracterizan a Estados Unidos y a la Argentina bajo el actual gobierno. Alertó sobre prácticas de dumping que afectan a industrias locales y pidió atención frente a la creciente presencia de productos chinos en los mercados regionales.

“China es un socio comercial, pero sus negocios están controlados por el Estado y el Partido Comunista. Eso no es compatible con los valores democráticos”, señaló.

Un cambio político en América Latina

Finalmente, el embajador interpretó el giro político en varios países de la región como parte de un despertar frente al fracaso de los modelos de izquierda. Atribuyó ese proceso al liderazgo de Donald Trump y Javier Milei, a quienes definió como referentes de un modelo promercado y prolibertad.

También defendió con firmeza la libertad de prensa y cuestionó duramente a regímenes autoritarios como Venezuela y Cuba, a los que acusó de perseguir periodistas y anular derechos básicos.

