Según una encuesta reciente, la gran mayoría de la población cree que la legislación actual “frena el desarrollo”.

Una nueva encuesta nacional reciente reveló que la mayoría de la población considera urgente avanzar en una reforma laboral, mientras crece el rechazo hacia los sindicatos, a los que gran parte de los ciudadanos considera que ya no representan a los trabajadores.

Los datos surgen del último informe de DC Consultores, realizado entre el 6 y el 8 de diciembre de 2025, sobre una muestra de 1710 casos en todo el país. El estudio, titulado “El Estado-Estorbo: el fin de la paciencia social”, describe un escenario en el que la sociedad parece abandonar el fallido esquema actual para adoptar una mirada más pragmática, vinculada a la productividad y al crecimiento económico.

Uno de los resultados más significativos del relevamiento aparece al medir el nivel de urgencia que la ciudadanía le asigna a una reforma laboral. Ante la pregunta “¿Cuán urgente es la reforma laboral?”, el 61,4% de los encuestados respondió que es “muy urgente”, argumentando que la legislación vigente “frena el desarrollo”.

A ese porcentaje se suma un 10,53% que la considera “urgente”, bajo la premisa de que el actual marco normativo “atrasa”. En conjunto, el consenso a favor de un cambio estructural supera el 71%, una cifra que marca un respaldo social sólido y transversal.

En contraste, el sector que se opone a modificaciones profundas muestra una clara reducción. Apenas un 21,05% considera que la reforma es “nada urgente”, sosteniendo que “estamos bien” y que los cambios podrían implicar una supuesta “pérdida de derechos”. El dato refleja un corrimiento del eje del debate, donde la defensa irrestricta del statu quo ya no aparece como la posición mayoritaria.

Consultados sobre qué aspectos deberían discutirse en una eventual reforma, el 45,58% respondió que debería revisarse “todo”. En segundo lugar aparece la demanda de terminar con la denominada “industria del juicio” (19,73%), seguida por la necesidad de avanzar en nuevas relaciones laborales (17,01%). Solo un 8,16% considera que el debate debería centrarse exclusivamente en la protección de derechos, un dato que refuerza la idea de agotamiento del modelo vigente.

El respaldo a la reforma laboral que impulsa el Gobierno de Javier Milei se explica, en buena medida, por el derrumbe de la imagen de los sindicatos, que históricamente se presentaron como defensores de los trabajadores.

El informe de DC Consultores es categórico: el 80,69% de los argentinos afirma que los sindicatos “NO representan a los trabajadores” y los asocia directamente con un “negocio”. Solo el 19,31% siente que estas organizaciones los defienden, una cifra que expone una crisis de legitimidad sin precedentes.

Además, la relevancia cotidiana del sindicato también está en cuestión. Para el 59,18% de los encuestados, los sindicatos no son importantes en su vida laboral, un dato que cobra especial relevancia en un mercado de trabajo cada vez más compuesto por monotributistas, freelancers y trabajadores de plataformas digitales, para quienes el modelo sindical tradicional resulta ajeno y obsoleto.

En este contexto, la encuesta refleja un escenario favorable para el Gobierno, que impulsa cambios estructurales en materia laboral con el objetivo de modernizar la economía, generar empleo y romper con esquemas que ya no responden a la realidad productiva del país.

