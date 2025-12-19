Además, advirtió que podría convocar a un nuevo paro nacional si la iniciativa avanza en el Senado.

La Confederación General del Trabajo (CGT) encabezó una movilización a Plaza de Mayo en rechazo al proyecto de “Modernización Laboral” impulsado por el Gobierno de Javier Milei y advirtió que podría convocar a un nuevo paro nacional si la iniciativa avanza en el Congreso.

La protesta tuvo como eje central cuestionar la reforma laboral en debate y amenazar directamente al Senado, donde se desarrollan las negociaciones parlamentarias.

La manifestación fue resuelta por el Consejo Directivo de la CGT y contó con el acompañamiento de la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma. Se trató de la cuarta acción callejera del sindicalismo contra la administración libertaria desde el inicio del actual gobierno.}

Durante el acto central, la CGT dio lectura a un documento con críticas a la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación para modernizar las leyes laborales y fomentar el empleo formal.

En ese texto, la central sindical insistió con su mentira: “Una verdadera modernización laboral no es sacar derechos”. En la misma línea, intentó generar miedo sobre las supuestas consecuencias sociales de la reforma propuesta: “Esta reforma solo va a profundizar la pobreza, la exclusión social y la precarización laboral. No vamos a renunciar a nuestra lucha por el trabajo digno”.

Además de expresar su rechazo al contenido del proyecto, la conducción sindical apuntó directamente a los legisladores que analizan la iniciativa. En ese marco, el co-secretario general de la CGT, Octavio Argüello, referente del sindicato de Camioneros, cuestionó la reforma y aseguró: “Nos vamos a oponer rotundamente”.

En su discurso, Argüello llamó a reforzar la presencia sindical en las calles y lanzó una amenaza explícita hacia el Congreso. “No nos dejemos engañar más. Nosotros tenemos que ganar la calle. Le decimos a los senadores, que pretenden firmar ese dictamen, ojo con lo que hacen, porque el pueblo y la patria se lo vamos a demandar”, afirmó ante los manifestantes reunidos en Plaza de Mayo.

En el cierre de su intervención, Argüello confirmó que la movilización forma parte de un plan de lucha más amplio y dejó abierta la posibilidad de profundizar las medidas de fuerza si el reclamo no es atendido. “Hoy más que nunca, iniciamos este plan de lucha que si no nos escuchan, vamos a terminar en un paro nacional”, advirtió.

La marcha a Plaza de Mayo se desarrolló mientras el oficialismo busca avanzar con el tratamiento legislativo de la modernización laboral en el Senado. En ese contexto, la CGT dejó explícita su estrategia de presión política sobre el Congreso y su disposición a escalar el conflicto sindical si el proyecto es aprobado

Derechadiario.com