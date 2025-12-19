El empresario vinculado al proyecto de SAD que promueve el Gobierno libertario quedó en el foto de la Justicia.

La Justicia en lo Penal Económico imputó este miércoles por presunto lavado de dinero al estadounidense Foster Gillet y al argentino Guillermo Tofoni, ambos vinculados al proyecto de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) y cercanos al entorno del presidente Javier Milei.

La investigación se centra en la procedencia de los fondos prometidos para inversiones millonarias en clubes argentinos, con Estudiantes de La Plata como eje central.

De acuerdo con el portal Doble Amarilla, la Fiscalía N° 3 en lo Penal Económico, bajo la dirección de Emilio Guerberoff, formalizó la imputación contra Gillet y Tofoni. La causa busca determinar el origen y la legalidad de los movimientos financieros de las empresas Grupo Gillet y World Eleven.

El nombre de Foster Gillet cobró relevancia nacional en enero pasado, cuando desembarcó en el país de la mano de Tofoni con una propuesta ambiciosa para Estudiantes de La Plata.

El empresario prometió una inyección de 150 millones de dólares en el club platense, una cifra récord que fue presentada como el caso testigo del modelo de inversiones privadas que impulsa el Ejecutivo Nacional.

Tofoni, titular de World Eleven y con una larga trayectoria en la organización de partidos de la Selección Argentina, fue el arquitecto del vínculo entre el capital estadounidense y el club presidido por Juan Sebastián Verón.

Ante la sospecha de maniobras de lavado de activos, el fiscal Guerberoff ordenó una serie de medidas de prueba inmediatas para reconstruir la ruta del dinero.

De esta manera, se libraron oficios a Estudiantes de La Plata y a otras instituciones deportivas que mantuvieron contacto o negociaciones con los imputados para conocer los detalles de los acuerdos firmados.

Al mismo tiempo La lupa de la justicia recae sobre la estructura contable de Grupo Gillet (propiedad del magnate estadounidense) y World Eleven (la firma de Tofoni).

Por último, la investigación también analiza la relación de los empresarios con el Gobierno Nacional, dada la cercanía pública que ambos han manifestado con el presidente Javier Milei y su defensa del modelo de las SAD.

El caso genera un fuerte cimbronazo en el mundo del fútbol, ya que pone bajo sospecha el financiamiento de las inversiones extranjeras en un momento de plena disputa política por la transformación jurídica de los clubes argentinos.

