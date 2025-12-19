El Gobierno de Milei desplegó un amplio operativo de seguridad con el objetivo de garantizar el orden público.

En el marco de la movilización convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) y organizaciones de izquierda en la Ciudad de Buenos Aires, el Gobierno de Javier Milei desplegó este jueves un amplio operativo de seguridad con el objetivo de garantizar el orden público, controlar el ingreso de manifestantes y hacer cumplir la normativa vigente.

En el dispositivo, coordinado por el Ministerio de Seguridad Nacional, participan las fuerzas federales, como la Gendarmería Nacional, que realizó controles desde la medianoche en distintos accesos a la Capital Federal.

Según informaron fuentes del Ministerio de Seguridad consultadas por La Derecha Diario, en lo que va del día ya se retuvieron a algunos micros que transportaban manifestantes hacia la Ciudad, principalmente en peajes y puntos estratégicos de ingreso.

De acuerdo con la información, las medidas se tomaron ante irregularidades detectadas en la documentación exigida por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNR), organismo encargado de fiscalizar el transporte de pasajeros.

Estas acciones se enmarcan en la política del Gobierno de evitar traslados irregulares y posibles situaciones de riesgo, especialmente en movilizaciones masivas organizadas por estructuras sindicales, las cuales son conocidas por generar disturbios.

Uno de los datos más importantes, por el momento, surgidos del operativo fue el hallazgo de estupefacientes en uno de los micros controlados. Según confirmaron las mismas fuentes oficiales, “hemos encontrado cocaína en uno”.

Particularmente, el despliegue de Gendarmería Nacional se organizó en dos destacamentos principales, ubicados en el Congreso de la Nación y en la Plaza de Mayo, los dos puntos neurálgicos de la movilización sindical.

Además, desde las 00:00 horas de hoy se activó un esquema de control permanente en los ingresos a la Ciudad de Buenos Aires, tanto por rutas como por trenes, con inspecciones destinadas a verificar que los micros contaran con la documentación correspondiente o, en caso contrario, proceder a su detención.

Estas medidas no buscan impedir la protesta, sino garantizar que se desarrolle dentro de la ley y sin poner en riesgo a terceros. En ese sentido, el operativo responde a la obligación del Estado de preservar la seguridad de los ciudadanos, asegurar la libre circulación y evitar que las marchas se conviertan en espacios propicios para actividades ilícitas.

La oposición, encabezada por la CGT, el kirchnerismo y la izquierda, impulsan la protesta de hoy en rechazo al proyecto de “modernización laboral” que se debate en el Senado durante el actual período de sesiones extraordinarias en el Congreso.

La convocatoria cuenta con la participación no solo de la CGT sino también de otras centrales gremiales como las dos CTA (Central de Trabajadores de la Argentina) y sindicatos como ATE (Asociación de Trabajadores del Estado), que además han convocado a un paro nacional en el sector público que afecta servicios administrativos y atención estatal en todo el país, perjudicando a millones de argentinos.

