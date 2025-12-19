El macrismo pedirá a la Justicia que declare la inconstitucionalidad del reparto de los cargos en la AGN. Furia con el riojano.

En el PRO están furiosos con Martín Menem por el pacto con el kirchnerismo para repartirse los tres cargos en la Auditoría General de la Nación (AGN) y preparan una presentación judicial para que se declare la inconstitucionalidad.

Fuentes del PRO contaron a LPO que el tema este mediodía estaba siendo analizado por los abogados y estaban preparando la presentación para declarar la inconstitucionalidad de las designaciones en la AGN.

El reparto de los auditores se concretó esta madrugada en medio de un escándalo con los bloques que quedaron afuera del reparto, como el PRO, la UCR, Provincias Unidas y la izquierda. Pero Menem avanzó con la votación y enseguida le tomó juramento a los nuevos auditores: Rita Mónica Almada (LLA), Juan Ignacio Forlón (La Cámpora) y Pamela Caletti (que responde al salteño Sáenz).

Antes de que Menem avance con la moción para habilitar el tratamiento de las designaciones, el jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo, le advirtió que la maniobra era inconstitucional y lo acusó de falta de códigos y traición.

Ritondo mandó a Menem a leer el artículo 65 de la Constitución y le avisó que se van a presentar en la Justicia. “No se puede tratar. ¿En qué lugar dice que en extraordinarias se puede tratar un tema que no es de competencia de esta Cámara para esto? No es de competencia porque no está citada por el Ejecutivo”, dijo respecto al temario que mandó Milei.

La bronca por la jugada de Menem tendrá impacto político en las próximas sesiones. En el PRO dijeron a LPO que el riojano va a tener que conseguir el quórum solo y ya no lo ayudarán como hasta ahora

El jefe del bloque del PRO le explicó a Menem que por fuera del temario únicamente se pueden tratar cuestiones de funcionamiento de la Cámara, cuestiones de privilegio, juras o elección de autoridades. “La AGN es un órgano de control externo cuya función excede el funcionamiento interno del Congreso”, leyó Ritondo un texto que dijo le mandaron los abogados del equipo de Menem. “No se puede tratar, es anticonstitucional”, remarcó.

El argumento de Menem es que la AGN es parte del funcionamiento del Congreso, pero Ritondo lo expuso contando lo que le mandaron de su propio equipo. Es por esto que incluso hay algunos abogados del PRO que dicen que a Menem lo podrían denunciar por abuso de autoridad, una idea que por ahora no prospera.

Además del frente judicial, la bronca por la jugada de Menem tendrá impacto político en las próximas sesiones. En el PRO dijeron a LPO que el riojano va a tener que conseguir el quórum solo y ya no lo ayudarán como hasta ahora.

Los amarillos dicen que Menem los traicionó y que ahora están liberados para jugar sin ningún compromiso, lo que significa que votarán lo que estén de acuerdo pero sin darles quórum. “Que busque quórum con sus aliados los gobernadores peronistas del Norte”, sostienen. En el PRO saben que a Menem no le fue fácil conseguir quórum y recién lo consiguió con el apoyo de Provincias Unidas.

