La Agencia Nacional de Puertos y Navegación aprobó los pliegos y convocó a una Licitación Pública Nacional e Internacional para el dragado, señalización y mantenimiento de la principal ruta fluvial del país, por donde sale el 80% de las exportaciones argentinas.

La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) oficializó este viernes el llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional N° 1/2025 para concesionar la Vía Navegable Troncal (VNT), la principal arteria fluvial del comercio exterior argentino. La decisión quedó plasmada en la Resolución 67/2025, publicada hoy en el Boletín Oficial, y establece además la aprobación de los Pliegos de Bases y Condiciones y de Especificaciones Técnicas.

Según la norma, el proceso licitatorio se realizará bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje, en el marco de la Ley 17.520, y abarcará la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y las tareas de dragado y redragado desde el kilómetro 1238 del Río Paraná, en la zona de Confluencia, hasta el Río de la Plata exterior, a la altura del canal Punta Indio.

La resolución subraya que la Vía Navegable Troncal concentra cerca de 60 terminales portuarias y constituye la ruta fluvial por la que se transporta aproximadamente el 80% de las exportaciones del país, lo que la convierte en un activo estratégico para la economía argentina y para el comercio regional e internacional.

El llamado a licitación se apoya en un extenso proceso previo que incluyó la cancelación de la licitación 1/2024, luego de que se presentara una única oferta, y la posterior apertura de instancias de diálogo y participación.

Entre ellas se destacó la creación de la Mesa de Diálogo Interdisciplinaria para el Desarrollo Fluvial, impulsada por la ANPYN, y la participación de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), que elaboró un informe con recomendaciones y buenas prácticas para fortalecer el nuevo pliego.

Además, el proceso contempló una Audiencia Pública Informativa, realizada en noviembre de 2025 bajo modalidad virtual, y una etapa de observaciones previas a los proyectos de pliego, en la que se recibieron 40 presentaciones de distintos actores vinculados al sistema portuario, logístico y ambiental.

De acuerdo con el artículo 3° de la resolución, la fecha de cierre para la presentación de ofertas será el 27 de febrero de 2026 a las 13 horas, a través del portal oficial CONTRAT.AR.

Autoridades y organismos a cargo

En tanto, la Comisión Evaluadora estará integrada por Ariel Romeo Cherubini, Francisco Mansanta y Cristian Luis Rigueiro, con un equipo de suplentes designado para el análisis de las propuestas.

La medida fue firmada por el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, Iñaki Miguel Arreseygor, y cuenta con la intervención del Ministerio de Economía, que tiene bajo su órbita al organismo.

El Gobierno remarcó que el objetivo del nuevo llamado es garantizar transparencia, concurrencia y competencia, y asegurar la continuidad de un servicio considerado clave para el desarrollo económico y la inserción internacional de la Argentina.

