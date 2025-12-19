Gonzalo Roca asumió su cargo frente a Horacio Rosatti. El dirigente fue cabeza de lista en la última elección a Diputados Nacionales en Córdoba.



El presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti tomó juramento este jueves al legislador de La Libertad Avanza en el Palacio de Tribunales. La ceremonia formalizó la incorporación del parlamentario al organismo encargado de seleccionar y sancionar a los jueces nacionales del país. El flamante consejero estuvo acompañado por el diputado Gabriel Bornoroni y completa el mandato vacante para consolidar la presencia oficial.

La llegada de Gonzalo Roca marca un claro guiño institucional de la Corte Suprema al gobierno de Javier Milei. La jura fue habilitada mediante la Acordada 40/2025 que firmaron los jueces Horacio Rosatti Carlos Rosenkrantz y también Ricardo Lorenzetti. Esta designación fortalece la relación entre el poder judicial y el ejecutivo nacional en un contexto de necesario ordenamiento institucional.

El consejero cierra un año de ascenso meteórico tras transitar su vida como empresario y dirigente del sector privado de la provincia. Su candidatura a diputado nacional y la posterior victoria lo convirtieron rápidamente en una referencia libertaria de gran peso. La trayectoria del dirigente en el ámbito privado aporta una visión de gestión y eficiencia indispensable para la administración pública hoy.

Cierre de disputas y normalización institucional

El ingreso del representante no fue automático sino el cierre de un proceso atravesado por tensiones políticas sobre la banca legislativa hoy. El lugar que había dejado la oposición se convirtió en objeto de disputa entre bloques que sostenían interpretaciones contrapuestas del cupo. El conflicto derivó finalmente en la Resolución 754/25 de la Cámara de Diputados que designó al libertario como miembro titular del cuerpo hoy.

La Corte tomó conocimiento de la solicitud elevada por la vicepresidenta del Consejo Agustina Díaz Cordero para avanzar con el trámite legal. El máximo tribunal dispuso que correspondía recibir el juramento previsto en el artículo 2 de la Ley 24.937 para habilitar sus funciones hoy. Ese paso administrativo era condición necesaria para conferir la incorporación formal del miembro designado y habilitar el ejercicio del cargo.

La asunción se inscribe en un proceso más amplio de recomposición del organismo que venía de una etapa de integración incompleta hasta ahora. La cobertura de la vacante permitió restituir la representación plena del estamento legislativo en las decisiones sobre concursos de jueces. Este paso institucional resulta clave para el funcionamiento del sistema judicial y la seguridad jurídica que requiere la inversión privada hoy.

