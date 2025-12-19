La tarifa manual subirá a $ 3.000 y el básico aumentará un 29%. Los vecinos del peaje urbano sufrirán el impacto directo.

La concesionaria Caminos de las Sierras confirmó que desde el sábado 27 de diciembre se aplicará un nuevo aumento en los peajes cordobeses. La medida impactará directamente en los vecinos de La Calera que deben transitar a diario por el único peaje urbano de la zona metropolitana. El valor del pago manual en cabina sufrirá un incremento del 50% pasando de $2.000 a $3.000 para desalentar el uso de dinero efectivo.

La tarifa básica subirá un 29% pasando de los actuales $1.300 a $1.677 según detalló la concesionaria en su comunicado oficial de hoy. Los usuarios adheridos al sistema de Telepase pagarán entre $1.174 y $1.593 dependiendo de la cantidad de pasadas mensuales realizadas. Este esquema afectará proporcionalmente a los residentes de La Calera que cuentan con un beneficio diferencial del 30% desde julio pasado.

Los habitantes de esa ciudad abonan hoy una tarifa reducida de $455 gracias al descuento vigente para quienes utilizan el sistema dinámico. El ajuste general elevará ese valor base encareciendo el traslado hacia la capital para quienes cruzan la barrera por motivos laborales. Se trata de una carga extra para los contribuyentes que viven en una zona donde la cabina funciona técnicamente como una aduana interior.

Costos operativos y nuevo esquema

La empresa provincial busca desalentar el pago manual en las cabinas promoviendo sistemas más ágiles que mejoren la fluidez del tránsito. Las motocicletas tendrán libre circulación de lunes a viernes y abonarán una tarifa de $800 solamente los sábados domingos y feriados. El beneficio de gratuidad total a partir de la pasada 81 se mantiene vigente aunque no tiene carácter retroactivo para los cruces previos.

La adhesión al dispositivo de Telepase es gratuita y se realiza de manera online mediante el sitio web oficial de la empresa concesionaria. Los consumos se abonan a mes vencido mediante débito automático bancario o con las principales tarjetas de crédito habilitadas en el sistema.

