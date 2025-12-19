El TOF 7 continúa la lectura de la acusación en el tramo “La Camarita”.

El juicio oral por la megacausa conocida como “Cuadernos” entró en su recta final de lectura de acusaciones en uno de sus tramos centrales. Este se trata de la cartelización de la obra pública a través de la Cámara Argentina de Empresas Viales, expediente apodado en Comodoro Py como “La Camarita”.

En la audiencia número doce, el Tribunal Oral Federal N°7 continuó con la exposición del caso y se acerca al cierre de esta parte del proceso. Los principales involucrados se tratan de Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido y José López como principales acusados políticos.

Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, el objetivo del esquema era asegurar adjudicaciones y pagos mediante un sistema de “retornos” que habría oscilado entre 3% y 20%, articulado con intermediarios y recaudadores.

En este tramo, se mencionan 175 coimas atribuidas a los exfuncionarios. Constituye un entramado que, para la fiscalía, funcionó como una maquinaria de recaudación vinculada a contratos financiados con dinero público.

Empresarios señalados y montos de obras adjudicadas

Durante la lectura se detallaron ejemplos del presunto intercambio entre pagos ilegales y beneficios contractuales. Entre los nombres mencionados se encuentra Ángelo Calcaterra (vinculado a IECSA), a quien se le atribuyen múltiples pagos y se lo relaciona con adjudicaciones por montos millonarios dentro del período investigado.

También aparece Aldo Benito Roggio, ex titular de Benito Roggio e Hijos, acusado por la fiscalía de once pagos realizados entre junio de 2009 y septiembre de 2010 por alrededor de $5,9 millones, mientras que, según lo expuesto, la Dirección Nacional de Vialidad le habría adjudicado 22 obras por más de $3.300 millones.

En paralelo, la dinámica narrada por la acusación vuelve sobre un punto estructural: la captura del Estado para sostener un circuito de recaudación y reparto. Este esquiema consolidó privilegios empresariales y políticos al margen de cualquier regla de transparencia.

Qué viene ahora en el juicio

De acuerdo con lo informado en la audiencia, el Tribunal prevé finalizar la lectura de “La Camarita”. Asimismo, pretende avanzar con otros expedientes paralelos vinculados a coimas en corredores viales y a irregularidades en contratos ferroviarios, que también forman parte del universo de investigaciones derivadas del caso Cuadernos.

En una etapa posterior, tras la lectura completa de las acusaciones, el proceso se encamina al tramo donde se ordena la prueba y se profundizan responsabilidades individuales. El juicio busca corroborar y juzgar si existió la estructura de corrupción sistémica ligada a la obra pública durante los años investigados.

