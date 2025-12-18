El intendente de Villa Allende destacó el trabajo que está haciendo el presidente. Sobre el Pro dijo que “si se aleja de las ideas de la libertad, deja de representarnos”.



El intendente de Villa Allende, Pablo Cornet destacó el trabajo y la convicción que exhibe el presidente Javier Milei. “Tiene muy claro su norte y camina hacia él con muchísima determinación”, lo elogió.

El mandatario sostuvo que, con su esfuerzo, el titular del ejecutivo nacional contagia al resto de la dirigencia política.

“Es un norte que puede gustarle a unos y a otros no, pero la realidad es que Milei no está haciendo nada que no haya prometido, ni nada que sorprenda. Va por donde dijo que iba a ir y eso en política es muy valioso”, agregó.

Cornet se refirió al contundente apoyo que La Libertad Avanza recibió en las elecciones de octubre. “Es resultado de la idiosincrasia del cordobés. El rumbo que decidió encarar el presidente va en línea con lo que quiere el cordobés”, indicó.

Pablo Cornet elogió a dirigentes de LLA

El mandatario también se refirió a la crisis del Pro, el partido con el que ganó la intendencia de Villa Allende en 2023.

“Para nosotros, hoy el Pro es un refugio, un sello, con el cual crecimos muchos de nosotros como es mi caso. Me afilié en 2016 con el “Gato” Romero. Creo que hoy nos representa en muchas cosas, pero como todo, no es perfecto. Hay funcionarios que no nos representan”, expresó.

“Hay que separar el sello de quienes integran los equipos de trabajo. Entiendo que en Córdoba hay disputas en el Pro, pero si quien lo va a presidir se aleja de las ideas de la libertad entonces ya deja de representarnos”, añadió.

Cornet sostuvo que tiene muchos puntos “en contacto” con La Libertad Avanza y destacó la autenticidad de los dirigentes cordobeses.

Lamentó la “traición” de dirigentes del radicalismo (“los que nos dieron la espalda saben perfectamente de qué hablo”, señaló).

“Teníamos la mayoría en el partido y el aval del departamento Colón y no nos quisieron dar el sello por dos ex intendentes que se presentaron y no hicieron grandes elecciones. Ese fue un gran error del radicalismo”, explicó.

En ese sentido, Cornet valoró la convivencia con dirigentes que tienen orígenes partidarios diferentes.

“Nosotros respetamos a las personas, gente que piensa lo mismo o no, pero con los que tenemos la misma concepción de la ciudad. Lo mismo me pasa con ciertos sectores del peronismo. Tenemos gente muy ligada al peronismo que son formidables como trabajan, las cosas que proponen. Nos hemos despojado de ciertas ideologías y estamos yendo a lo pragmático. Cuál es el rol del municipio, dónde tenemos que achicar, qué tenemos que hacer. Esos acuerdos son lo que nos han permitido trabajar en sintonía”, cerró.

Derechadiario.com