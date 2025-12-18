El Tribunal de Cuentas bonaerense confirmó las sanciones contra el intendente del municipio de Marcos Paz, Ricardo Curutchet, por graves irregularidades administrativas en la rendición de cuentas 2022. En ese marco, ratificó una multa de 150 mil pesos contra el jefe comunal.

El Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires confirmó las sanciones aplicadas al intendente del municipio de Marcos Paz, Ricardo Curutchet, como consecuencia de una serie de irregularidades detectadas en la rendición de cuentas del ejercicio 2022 del municipio

El fallo, fechado el 4 de diciembre de 2025, rechazó los argumentos presentados por el jefe comunal en su recurso de revisión y ratificó la multa de 150 mil pesos en su contra, además de sanciones al contador municipal, Nicolás Achucarro, y un llamado de atención a la directora de Contrataciones, Andrea Verónica Maiolino. De este modo, el Tribunal avaló las observaciones formuladas en la sentencia original del 29 de febrero de 2024, al considerar que las falencias administrativas no fueron debidamente subsanadas.

Uno de los puntos más sensibles del fallo está vinculado a la contratación del asesor Juan Ignacio Sbruzzi para tareas en el área de Verificación y Control. El Tribunal determinó que el departamento ejecutivo no acreditó de manera formal la declaración de incompetencia del área municipal para realizar esas funciones, requisito indispensable para justificar la contratación externa. Si bien Curutchet sostuvo estar al tanto de esa situación, el organismo de control fue categórico al señalar que nunca se acompañó el acto administrativo que respalde esa afirmación, incumpliendo normas básicas de la ley Orgánica de las Municipalidades y del régimen de contabilidad provincial.

El fallo es especialmente severo al remarcar que el acto administrativo no es una formalidad menor, sino la expresión concreta de la voluntad del estado. En ese sentido, el Tribunal concluyó que la omisión no fue un error aislado, sino una falta sustancial que compromete la responsabilidad del intendente como máxima autoridad del departamento ejecutivo.

A esto se suman serias deficiencias en el manejo de los legajos de proveedores municipales. La auditoría detectó documentación incompleta o desactualizada en múltiples empresas contratistas, incluyendo la falta de balances, constancias de CUIT y documentación societaria básica. Pese a los descargos presentados con posterioridad, el Tribunal entendió que la ausencia de controles permanentes durante el ejercicio auditado constituye una irregularidad consumada, atribuible a la conducción política del municipio y a los funcionarios responsables del área.

En este contexto, el Tribunal dejó en claro que la posterior presentación parcial de documentación no alcanza para revertir observaciones que reflejan una administración deficiente de los recursos públicos. La confirmación de las sanciones expone una modalidad de gestión en la que los procedimientos legales fueron sistemáticamente relegados.

Si bien el organismo resolvió dejar sin efecto un cargo económico adicional de 157.177 pesos, luego de que se aportara el contrato omitido en una de las observaciones, ello no alteró el núcleo del fallo ni la valoración general sobre el accionar del ejecutivo local. Las multas ya fueron abonadas por los funcionarios alcanzados, hecho que quedó formalmente asentado en la resolución .

El pronunciamiento del Tribunal de Cuentas no solo implica una sanción económica, sino que deja una señal política inequívoca sobre la responsabilidad directa del intendente Curutchet en el manejo administrativo del municipio. En tiempos de creciente demanda social por transparencia y control del gasto público, el fallo vuelve a poner bajo la lupa el funcionamiento interno de la municipalidad de Marcos Paz y la forma en que se toman y documentan las decisiones de gobierno.

