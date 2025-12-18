Según Morning Consult, el mandatario argentino está en el cuarto lugar del ranking mundial con un 55% de aprobación.

El presidente argentino Javier Milei se ubicó entre los líderes mundiales con mayor imagen positiva y encabezó el ranking en América, según el último Global Leader Approval Rating Tracker elaborado por la consultora Morning Consult.

El relevamiento, basado en encuestas realizadas entre el 8 y el 14 de diciembre de 2025, muestra que el mandatario argentino integra el grupo de jefes de Estado con mejor evaluación pública a nivel internacional.

Los índices de aprobación difundidos por Morning Consult se construyen a partir de un promedio móvil simple de siete días y reflejan las opiniones de adultos en cada uno de los países encuestados. En ese marco, Milei alcanzó un 55% de imagen positiva, con un 41% de imagen negativa y apenas un 4% de personas que respondieron no saber o no opinar.

A nivel global, el ranking es liderado por el primer ministro de la India, Narendra Modi, quien registra una aprobación del 71%, con un 22% de imagen negativa y un 7% de indecisos. En segundo lugar aparece la primer ministro japonesa Sanae Takaichi, con una valoración positiva del 61%, seguida por Lee Jae-myung, de Corea del Sur, que alcanza un 56% de aprobación.

En ese contexto, el presidente Javier Milei se posiciona en el cuarto lugar del ranking mundial, superando en imagen positiva a varios líderes de países desarrollados y emergentes.

Detrás del mandatario argentino se ubica el primer ministro de Canadá, Mark Carney, con un 48% de imagen positiva, un 41% de negativa y un 11% de respuestas indefinidas. La comparación refuerza la ubicación de Milei dentro del grupo de dirigentes con mayor respaldo relativo entre la opinión pública de sus respectivos países.

El dato más relevante del informe, en clave regional, es que Javier Milei encabeza la lista de presidentes de América con mejor imagen. De acuerdo con el tracker de Morning Consult, el mandatario argentino supera a otros líderes del continente como la comunista Claudia Sheinbaum, de México, quien registra un 45% de aprobación y un 49% de imagen negativa; Donald Trump, presidente de Estados Unidos, con un 43% de imagen positiva y un 51% negativa; y Luiz Inácio Lula da Silva, dictador de Brasil, que alcanza un 42% de aprobación frente a un enorme 54% de rechazo.

El informe de Morning Consult destaca así la posición de Milei en el escenario internacional, ubicándolo entre los líderes con mejor imagen a nivel global y como el presidente mejor valorado de América en el período analizado.

Derechadiario.com