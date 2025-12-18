Milei cerrando su año político en el último programa de Carajo. Defendió la estabilización, las reformas y el rumbo económico del Gobierno

El Presidente Javier Milei visitó el canal de streaming Carajo, acompañando el programa de “La Misa” conducido por el “Gordo Dan”. El evento combinó mística militante, mensajes políticos y un extenso intercambio sobre economía, reformas y el escenario electoral.

Fiel a su estilo, el Presidente caminó desde el punto donde lo dejaron los vehículos oficiales y atravesó a toda la militancia que lo esperaba en la calle. Saludó y se abrazó con los militantes hasta llegar al escenario, en medio de cánticos y muestras de apoyo.

La escena marcó el clima de las primeras horas del evento, que contó con una importante concentración de personas identificadas con “Las Fuerzas del Cielo”. Además, la jornada contó con la presencia de figuras vinculadas a la “batalla cultural”, como Agustín Laje.

El ingreso al estudio y el mameluco de YPF

Con la apertura de un tema de los Rolling Stones, Milei ingresó al estudio vestido con el ya característico mameluco de YPF, la cual volvió a captar la atención del público. “Con Brown Sugar me hice fan de los Stones, con la versión del 77, es el primer disco que ellos hacen con su propio sello. Jagger es de los nuestros, estudió con Hayek”, bromeó al inicio.

Durante el intercambio, el Presidente también hizo referencia a la polémica que generó su vestimenta. “Para los que dicen que siempre uso lo mismo, YPF me regaló 14 mamelucos, uso dos por día”, aseguró Milei.

“El otro día a Noruega viajé en mameluco porque tuve reuniones todo el día. Ahora me mandaron cuatro más, así que lo podemos sortear”, dijo. Luego de los comentarios por su outfit durante el viaje a Oslo.

La victoria electoral y el “riesgo kuka”

En sus primeras definiciones políticas, Milei reivindicó el respaldo electoral y apuntó contra la oposición. “Ustedes ganaron el día que nos votaron, fijate cómo cayó el riesgo kuka. Hay economistas que decían que no existía, pero existe”, sostuvo.

Luego explicó el concepto que utiliza para describir la incertidumbre previa a las elecciones. “Nosotros llamamos riesgo kuka porque no solamente le ponés una prima a la tasa de interés de Estados Unidos. Mientras más incertidumbre metían, más subía el riesgo país”, afirmó.

“Los kukas proponían que explote todo y no pagar. Su escenario era de caos, del fin del mundo. Cuando terminó la elección, ese escenario desapareció y el riesgo kuka se desplomó”, agregó.

Milei también destacó el impacto de la Boleta Única en el proceso electoral. “La Boleta Única fue determinante, una gran estrategia. Sin eso no sé si podríamos haber hecho esta elección”, afirmó.

En ese marco, elogió a Diego Santilli: “El ‘Colo’ es un gran candidato, un ministro fabuloso. Haber limitado maniobras extrañas permitió que la grandeza del candidato se pueda manifestar en números”.

Inflación, déficit y programa económico

A medida que avanzó la entrevista, el Presidente profundizó sobre la economía y defendió el programa de ajuste. “Para mitad del año que viene o agosto, la inflación va a pasar a ser de cero coma algo”, aseguró.

Según explicó, “lo que verdaderamente está pasando con la inflación está en el Índice de Precios Mayorista”, y atribuyó el retraso del IPC al sobrante monetario, la emisión y el cepo. “El cepo te saca de la informalidad y te obliga a acelerar el consumo porque se te derriten los pesos en el bolsillo”, enfatizó.

Milei recordó que al asumir enfrentaron “un déficit fiscal del 15% del PBI”. Y remarcó: “Decían que era imposible bajar el gasto y lo hicimos en el primer mes”.

Pobreza, respaldo internacional y reformas estructurales

El mandatario rechazó las supuestas “críticas sociales” que realiza la izquierda. “Es falso que no nos importan los pobres. Los países más libres son los más ricos y los que menos pobres tienen”.

También destacó el apoyo internacional recibido antes de los comicios. “Fue muy importante la ayuda de Estados Unidos, el rol de Trump y Bessent, mientras los socios de la casta querían que todo reventara”, afirmó.

Finalmente, Milei defendió las reformas enviadas al Congreso y la convocatoria a extraordinarias. “Toda la modernización del mercado de trabajo tiene que ver con generar mayor empleo formal”, sostuvo.

Para finalizar la jornada, el Presidente despidió a la militancia que fue a acompañarlo durante esta productiva jornada.

Derechadiario.com