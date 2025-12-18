Los libertarios y el peronismo votarían a una exdiputada de Sáenz como auditora. Los gobernadores aceptarían los artículos que bajan fondos a las universidades.

Martín Menem bordó un acuerdo desesperado con el jefe de bloque peronista, Germán Martínez, para lograr la aprobación del Presupuesto a cambio de darle un lugar en la Auditoría General de la Nación (AGN) a Pamela Calletti, la exdiputada salteña que responde a Gustavo Sáenz. El objetivo del riojano era salvar el presupuesto de Javier Milei, que se habría brotado al enterarse que la oposición tenía los votos para rechazar el artículo 75, un tramo medular que recorta fuerte los fondos a las universidades y sus hospitales.

La jugada de Menem tiene como víctimas al PRO y al pichettismo, que perderían un lugar en la AGN. Fuerza Patria canjearía, así, un lugar en ese organismo a cambio de favorecer el ajuste de Milei a universidades, hospitales y discapacitados.

Si la jugada se concreta, los libertarios tendrán un representante en la AGN y el kirchnerismo sumaría a la presidencia del peronista Juan Manuel Olmos la designación del kirchnerista Juan Ignacio Forlón -amigo de Máximo Kirchner- y los gobernadores peronistas del norte contarían con un lugar para Calletti.

La maniobra fue gestada en medio de la sesión, justo cuando Martín Llaryora, Osvaldo Jaldo, Raúl Jalil, Hugo Passalacqua y el propio Sáenz mandaban a sus diputados a votar contra el artículo 75, lo que ponía en riesgo un capítulo entero del proyecto de presupuesto de Milei y amagaba con complicar hasta la votación en general.

La jugada desesperada de Menem tiene como víctimas al PRO y al pichettismo que perderían un lugar en la AGN. Fuerza Patria canjearía así un lugar en ese organismo a cambio de favorecer el juste de Milei a universidades, hospitales y discapacitados.

El desplazamiento del macrismo enfureció a Cristian Ritondo, aún cuando la jugada fue anticipada por LPO hace casi un mes. “Nos cagaron y el peronismo se queda con dos lugares aunque está partido”, se quejó un legislador del PRO.

El pacto entre el jefe de la bancada peronista y el riojano incluye las cláusulas clásicas de la negociación política. El oficialismo se queda con la ley y la oposición con los discursos, razón por la cual el bloque de Martínez hasta cedió el espacio de cierre para una encendida intervención de Máximo Kirchner.

En ese contexto, Menem acordó con los gobernadores del norte el lugar de Calletti a cambio del apoyo del capítulo XI, un segmento de una decena de artículos que los gobernadores atribuyeron a la torpeza de Luis Toto Caputo. “Ese capitulo lo metió Caputo y complicó todo”, dijo una fuente parlamentaria a LPO.

Nos cagaron y el peronismo se queda con dos lugares aunque está partido.

La promesa del riojano fue que, después de votar el presupuesto capítulo por capítulo, se pediría un apartamiento del reglamento, que necesariamente respaldaría el kirchnerismo para alcanzar a las tres cuartas partes de los presentes. Martínez y sus compañeros de bloque, de todas formas, votarían en contra del presupuesto de punta a punta.

Al cierre de esta nota, se comentaba en el Congreso que Milei amagaba con vetar el presupuesto si no incluía la derogación de los aumentos a las universidades y la emergencia en discapacidad. Toto Caputo habría asumido la dura tarea de contenerlo.

Lapoliticaonline.com