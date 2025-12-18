En su almuerzo de fin de año, la entidad destacó la baja de la inflación, el ajuste fiscal y pidió avanzar en reformas para mejorar la competitividad.

La Asociación Empresaria Argentina (AEA) recibió este miércoles al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, en su almuerzo de fin de año, donde los empresarios valoraron la reducción de la inflación, respaldaron el ajuste fiscal y reclamaron avanzar en reformas estructurales para mejorar la competitividad de la economía.

En la apertura del encuentro, el presidente de AEA, Jaime Campos, reconoció y destacó el éxito del Gobierno nacional en reducir de manera significativa la tasa de inflación. También señaló que desde la entidad empresaria se comparte plenamente el énfasis oficial en reducir el peso del Estado sobre la economía, terminar con el déficit fiscal y avanzar en la reducción de la elevada presión tributaria.

Campos sostuvo que, en esta nueva etapa, será necesario avanzar en un conjunto de políticas orientadas a mejorar la competitividad. En ese sentido, consideró que las iniciativas oficiales en materia laboral y tributaria apuntan claramente a ese objetivo, aunque remarcó que deberían complementarse, en un diálogo productivo con el sector privado, con medidas vinculadas a los sectores primario, industrial y comercial.

Los detalles de la reunión entre la AEA y Bausili

Por su parte, Bausili realizó una presentación detallada sobre los lineamientos recientes del BCRA, orientados a la baja de la inflación y al crecimiento de la economía. Subrayó la importancia de brindar previsibilidad, y destacó como muy positivo el fortalecimiento del mercado de capitales y del sistema financiero en el país.

El titular del Banco Central también remarcó la necesidad de que el sector privado incremente las inversiones productivas, lo que, afirmó, permitirá una mayor entrada de capitales, un aumento de la producción y un crecimiento de las exportaciones. En la reunión estuvo acompañado por el director del BCRA, Dr. Pedro Inchauspe.

Al cierre del encuentro, Jaime Campos destacó la incorporación de Alejandro Lastra como asesor de la presidencia de la AEA. Participaron de la reunión, entre otros, Luis A. Pagani, Paolo Rocca, Héctor Magnetto, Sebastián Bagó, Cristiano Rattazzi, Federico Braun, Eduardo Elsztain, Julio C. Saguier, María Luisa Macchiavello, Mariano Bosch, Claudia Álvarez Argüelles, Carlos Miguens, Pablo Roemmers, Gustavo Salinas, Patricio Supervielle, Miguel Urus, Amadeo Vázquez, Florencia Magnasco, Guadalupe Mazulo y Cecilia Pasman, entre otros referentes del empresariado argentino.

