Promoción económica concentra $4,8 billones; el gasto tributario total equivale al 3,4% del PBI.

El Presupuesto 2026 que el Gobierno busca llevar al recinto sumará un capítulo que suele pasar por debajo del radar, pero mueve cifras gigantes: exenciones tributarias y alícuotas reducidas para distintos regímenes, con beneficios para empresas por casi $5 billones.

Según el detalle incluido en el proyecto, estos beneficios están explicados principalmente por los regímenes de promoción económica, cuyo costo fiscal asciende a $4,8 billones, equivalente al 0,47% del PBI. Ese número forma parte de un paquete mayor, el llamado “gasto tributario”, que para 2026 rondaría los $35 billones y representaría el 3,4% del Producto Bruto.

Dentro del menú de promociones, uno de los ítems más pesados es el régimen especial de Tierra del Fuego, con un costo fiscal estimado en $1,7 billones (0,17% del PBI), a partir de exenciones en IVA, Ganancias, derechos de importación y una alícuota reducida de impuestos internos. También aparece el régimen de “fortalecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa”, que implicará en 2026 más de $1 billón por la posibilidad de descontar en Ganancias el pago del impuesto al cheque.

En el listado figuran, además, la promoción minera con ventajas impositivas (casi $600.000 millones) y la promoción de la economía del conocimiento ($491.000 millones), que incluye bono de crédito fiscal y un tratamiento diferencial en Ganancias. A eso se suman otros esquemas como el régimen autopartista, estimado en $272.000 millones, y el de Sociedades de Garantía Recíproca, habitual vehículo de financiamiento pyme, con un costo fiscal de $291.000 millones.

El “gasto tributario” no se agota en empresas. El proyecto contempla exenciones y alícuotas reducidas vinculadas a bienes, servicios y personas humanas. En ese trazo grueso, se incluyen beneficios como el monotributo —que por definición tiene una carga unificada menor—, cuyo costo fiscal se estima en casi $10 billones para el año próximo. La exención del impuesto a las Ganancias para funcionarios del Poder Judicial también está incluida.

El presupuesto 2026 expone con mayor claridad un esquema de gasto tributario que el Gobierno decidió transparentar y poner en números. Lejos de otorgar privilegios discrecionales, se trata de regímenes heredados y mecanismos de promoción productiva que la gestión de Javier Milei busca revisar, ordenar y someter a evaluación, en línea con el objetivo central de ordenar las cuentas públicas sin frenar la actividad económica.

