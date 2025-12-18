Mario Lugones celebró la medida del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado a cargo de Federico Sturzenegger.

El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, celebró la flamante determinación del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que permite ingresar al país insumos médicos esenciales.

Este miércoles, el Poder Ejecutivo Nacional aprobó el Decreto 892/2025, una medida clave para simplificar los procedimientos de importación y comercialización de mercaderías en la Argentina mediante el reconocimiento de certificaciones, ensayos y normas técnicas internacionales.

“Histórico cambio de paradigma para el comercio exterior. El Decreto 892/25, con firmas de @JMilei,

@madorni, @LuisCaputoAR, @Mariolugones_ar y mía, es el mejor broche de oro para el año 2025. El decreto derrumba una de las barreras más restrictivas que teníamos en nuestro comercio: la necesidad de certificar productos en Argentina que ya estaban archi certificados en países con altos estándares de calidad”, posteó el ministro Federico Sturzenegger en la red social X.

Facilidad para traer al país insumos médicos esenciales

“Con el Decreto 892/25, ordenamos un sistema que durante años elevó costos y demoró soluciones para las personas con controles duplicados e innecesarios. Hoy los productos médicos de bajo riesgo y otros insumos esenciales pueden ingresar al país bajo un único esquema claro, previsible y con criterio técnico”, sostuvo Lugones.

El ministro valoró la agilidad que tendrá el ingreso al país de distintos insumos.

Mario Lugones: Esto impacta directamente en la vida de la gente

“Dejamos atrás la burocracia que no aportaba valor sanitario. Los productos como sillas de ruedas, gasas o termómetros digitales que provengan de países con estándares internacionales de máxima calidad, podrán ingresar sin necesidad de nuevas certificaciones y controles locales”, expresó.

“Esto impacta directamente en la vida de la gente porque elimina trabas, promueve la competencia y reduce costos para que sea más fácil acceder a los insumos necesarios, con controles inteligentes y el foco puesto donde realmente importa, en la seguridad y la calidad”, cerró.

