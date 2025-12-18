Los manifestantes generaron complicaciones en el tránsito y a los comerciantes de la zona.

Este miércoles por la mañana el centro de Córdoba fue un caos de tránsito por culpa de empleados púbicos que se manifestaron y marcharon hacia la Legislatura.

El operativo preventivo de la Policía comenzó a las 8, lo que generó las primeras dificultades.

Se registraron cortes totales de tránsito sin previo aviso en puntos clave del centro, como la intersección de avenida Olmos y Maipú, lo que provocó extensas demoras y malestar entre los conductores.

Gremios protestan en Córdoba

Los gremios, el Sindicato de Empleados Públicos (SEP) y el de Municipales (SUOEM) habían sido convocados entre las 10 y las 10.30 en distintas sedes sindicales para luego confluir en una movilización hacia la Legislatura, donde por la tarde está prevista la sesión en la que se debatirá el incremento de los aportes jubilatorios.

El Gobierno de Martín Llaryora confía que se apruebe por mayoría el paquete presupuestario 2026 junto con los cambios tributarios, incluso, con una modificación sobre la hora del oficialismo que incorpora la facultad al Ejecutivo para una suba de los aportes que realizan los estatales a la Administración Provincial del Seguro de Salud (Apross).

El titular del SUOEM, Rubén Daniele, cuestionó con dureza la iniciativa oficial y advirtió sobre su impacto salarial.

Dijo que este proyecto podría elevar los descuentos hasta superar el 30% del salario, sumando los aportes a la Caja y a la obra social Apross.

Anticipó que los gremios continuarán con medidas de fuerza de cara a las próximas sesiones previstas para los días 26 y 30 de diciembre.

Los comerciantes de Córdoba, afectados por las protestas

Los comerciantes del centro elevaron su queja por las dificultades que ocasionan este tipo de manifestaciones, en una época clave para las ventas de fin de año.

La Cámara de Comercio de Córdoba señaló que las dificultades para circular y abrir los locales a horario se tradujeron en pérdida de ventas, y pidió compatibilizar el derecho a la protesta con el normal desarrollo de la actividad comercial.

