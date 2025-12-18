Tras años de estancamiento industrial, el IA-100B, desarrollado en Córdoba, refuerza a la Fuerza Aérea, acompaña la incorporación de los F-16 y despierta interés regional.

La Argentina dio un paso significativo en la recuperación de su capacidad industrial estratégica al volver a contar con una aeronave de fabricación nacional. Se trata del IA-100B, un avión de entrenamiento diseñado y producido íntegramente en el país por la Fábrica Argentina de Aviones “Brigadier San Martín” (Fadea), con base en Córdoba, bajo requerimientos específicos de la Fuerza Aérea Argentina y con proyección tanto militar como civil.

Según informó Fadea en un comunicado oficial, la empresa avanza en el proceso de certificación del IA-100B, que ya acumula 20 horas de vuelo de pruebas. Ese desempeño, señalaron, “reafirma el posicionamiento de Fadea como actor estratégico de la industria aeronáutica regional”, en un contexto donde el Gobierno nacional impulsa una revalorización del rol de la defensa, la producción y la tecnología como pilares del desarrollo.}

El presidente de la fábrica, Julio Manco, subrayó el valor simbólico y concreto del proyecto: “Es un orgullo para la Argentina volver a contar con una aeronave de fabricación nacional luego de tantos años”. Y agregó: “Es una muestra concreta de lo que somos capaces de hacer. Incluso en tiempos difíciles, el talento y el compromiso de nuestra gente se materializa en logros reales”.

Manco también reveló que el IA-100B ya despertó interés fuera del país. “Tenemos declaraciones de interés de países como Paraguay y Uruguay, y conversaciones avanzadas con otros”, afirmó. En ese sentido, atribuyó el avance del programa a “la confianza y el apoyo” del entonces ministro de Defensa, Luis Petri, y del presidente Javier Milei, cuya administración busca reordenar el sector con criterios de eficiencia, apertura al mercado y proyección exportadora.

El IA-100B es un avión de entrenamiento acrobático biplaza, con diseño aerodinámico optimizado, estructura íntegramente construida en materiales compuestos con tecnología de pre-impregnado, cabina acristalada con aviónica digital (glass cockpit), tren de aterrizaje retráctil, bajo costo por hora de vuelo y alta maniobrabilidad. Estas características lo convierten en una plataforma moderna y eficiente para la instrucción inicial y acrobática de pilotos militares.

De acuerdo con el comunicado oficial, su incorporación permitirá fortalecer la línea de entrenamiento de la Fuerza Aérea junto al IA-63 Pampa III, facilitando la transición operativa de los pilotos hacia sistemas más complejos, como los cazas F-16 adquiridos a Dinamarca, que llegaron a la base de Las Higueras, en el sur de Córdoba, hace dos semanas. En ese esquema, el IA-100B cumple un rol clave dentro de un modelo de entrenamiento gradual, racional y adaptado a los estándares internacionales.

“El diseño nacional y su fabricación con proveedores locales lo convierten en una opción eficiente y adaptada a las necesidades del entrenamiento gradual”, destacó Fadea. La aeronave involucra a unos 20 proveedores nacionales, que “aportan componentes claves, generando empleo calificado, fortaleciendo capacidades industriales y promoviendo la transferencia tecnológica”.

El proyecto se inició en 2024, cuando se le encomendó a Fadea “consolidar una oferta regional de entrenadores básicos y potenciar la inserción de la industria nacional en mercados internacionales”. En palabras de Manco, “el IA-100B no es sólo un avión, es una plataforma completa que refleja el trabajo conjunto de equipos técnicos, proveedores estratégicos y una red productiva que se activa cada vez que se apuesta a la industria argentina”.

Además de su versión militar, el diseño contempla variantes orientadas al mercado civil, con aplicaciones en escuelas de vuelo, aeroclubes y operadores privados, lo que amplía su potencial comercial y refuerza su viabilidad económica.

En paralelo a este avance tecnológico, Fadea aguarda la firma de contratos con el Ministerio de Defensa para encauzar su situación financiera. Hace un mes, Manco había señalado que “hay mucho interés y conversaciones avanzadas” para sumar socios por unidad de negocio. Mientras tanto, persisten los reclamos de proveedores por deudas y las suspensiones rotativas de personal, en el marco de un procedimiento preventivo de crisis.

