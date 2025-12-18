En 2025 se agregaron 50 rutas internacionales y 7 de cabotaje gracias a la política de Cielos Abiertos

Gracias a la política de Cielos Abiertos y a la profunda desregulación aerocomercial impulsada por el gobierno de Javier Milei, la Argentina sumó 57 nuevas rutas aéreas durante 2025, marcando un quiebre claro con el estancamiento heredado. El saldo incluye 50 rutas internacionales y siete de cabotaje, muy por encima de las apenas 12 incorporadas durante 2024.

El cambio no fue casual. Tras años de un esquema cerrado, con restricciones artificiales a frecuencias, destinos y competencia, la nueva política aerocomercial liberó el mercado y permitió que más aerolíneas vuelvan a apostar por el país. El resultado fue inmediato: más destinos, más conexiones desde el interior y mayor integración con el mundo.

Entre las nuevas rutas internacionales se destaca la fuerte expansión hacia Brasil, con vuelos a Recife, Maceió, Brasilia, Salvador de Bahía, Belo Horizonte, Natal, João Pessoa, Porto Alegre y Florianópolis, tanto desde Buenos Aires como desde Córdoba. También aumentaron las frecuencias hacia Santiago de Chile, Asunción, Lima, Panamá y Punta Cana, destinos históricamente demandados por los argentinos.

Uno de los hitos del año fue la reactivación de vuelos bajo esquemas de quinta y sexta libertad, como la ruta Santiago–Buenos Aires–Miami operada por Latam, que permitió recuperar la conexión con Estados Unidos bajo un modelo más flexible y competitivo.

En paralelo, tres nuevas aerolíneas comenzaron a operar en el país: JetSmart Airlines Perú, que conecta Buenos Aires con Lima; Fly Level, con vuelos entre Barcelona y Ezeiza; y China Eastern Airlines, que inauguró la ruta Shanghái–Buenos Aires con escala técnica en Auckland, un hecho histórico para la conectividad intercontinental.

El impacto también se sintió en el interior del país. Las nuevas rutas internacionales desde provincias redujeron costos y evitaron que miles de pasajeros deban pasar por Buenos Aires para viajar al exterior, una distorsión típica del viejo modelo aerocomercial.

Si bien el sector reconoce que los precios dependen de múltiples factores, la mayor competencia ya mostró resultados concretos. Vuelos al Caribe que hace una década superaban los US$2.000 hoy pueden conseguirse por casi la mitad, incluso en temporada alta, gracias al aumento de oferta y frecuencias.

Detrás de este salto hay una decisión política clara. En 2025 se firmaron 43 nuevos memorandos de entendimiento de Cielos Abiertos, que se suman a los 11 de 2024. Se eliminaron restricciones con decenas de países, desde Brasil y España hasta Emiratos Árabes Unidos, Alemania, Italia y Singapur.

De cara a 2026, el proceso continuará con la llegada de nuevas aerolíneas. World2Fly comenzará a volar entre Rosario y Madrid, mientras que Plus Ultra sumará frecuencias entre Buenos Aires y la capital española. Tras años de atraso, la Argentina volvió a despegar.

