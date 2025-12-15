Increible, a pesar de la propaganda Israeli, los atancantes eran judios

El héroe” que fue filmado luchando con uno de los atacantes del tiroteo masivo en Bondi Beach, la popular playa de Sídney, Australia, fue identificado como Ahmed al Ahmed.

El video muestra al hombre corriendo hacia el agresor y arrebatándole el arma, antes de apuntarle con ella y obligarle a retirarse. El hombre de 43 años es propietario de una frutería y padre de dos hijos. Permanece ingresado en el hospital, donde fue operado de las heridas de bala que presenta en el brazo y la mano, según informó su familia a la cadena de noticias 7News Australia.

El primo de Ahmed, Mustafá, declaró a ese medio este domingo por la noche: “Es un héroe, sin duda alguna. Tiene dos heridas de bala, una en el brazo y otra en la mano”. No está claro cómo resultó herido, pero este lunes su familiar dio más detalles sobre su estado: “Lo vi anoche. Se encontraba bien, pero vamos a esperar lo que digan los doctores”.

