A través de la Resolución 940/2025, el Senasa dispuso la suspensión inmediata de la autorización para ingresar lomo ibérico sin hueso desde España, luego de que la OMSA confirmara brotes de Peste Porcina Africana en ese país. La decisión rige desde hoy, tras su publicación en el Boletín Oficial.

El Gobierno dispuso este viernes una medida preventiva para resguardar la sanidad porcina nacional. Con la publicación de la Resolución 940/2025, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) ordenó suspender el ingreso de lomo ibérico (trozado o laminado, sin hueso) procedente del Reino de España, ante la confirmación oficial de brotes de Peste Porcina Africana (PPA) en ese territorio.

Según indica la norma, la PPA es una enfermedad viral “de alto impacto socioeconómico y sanitario” y su introducción en la Argentina constituiría una “amenaza grave e inminente” para la producción porcina. El organismo recordó que el país se encuentra en Alerta Sanitaria desde 2021, cuando se detectaron focos en República Dominicana y Haití.

Qué dice la Resolución

La resolución deja sin efecto, de manera “precautoria y de aplicación inmediata”, las autorizaciones que habían sido otorgadas en 1999 y ampliadas en 2017 para permitir la entrada de productos porcinos españoles a través del equipaje de pasajeros. La medida se adopta “en el marco de las obligaciones internacionales” y siguiendo los principios de precaución y las directrices de la OMSA.

Además, el Senasa dispuso una modificación en el listado de mercancías habilitadas dentro de la Resolución 295/99. A partir de ahora, bajo el rubro “Productos Porcinos”, solo se permitirá el ingreso de:

Jamón serrano e ibérico, trozado o laminado, sin hueso, procedente del Reino de España, siempre que esté en envase al vacío o atmósfera controlada, con su rotulado original de fábrica y habilitado para la libre comercialización en ese país.

La norma, firmada por la presidenta del organismo, María Beatriz Giraudo Gaviglio, entró en vigencia este mismo viernes con su publicación en el Boletín Oficial.

