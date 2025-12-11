Sturzenegger presentó el Consejo de Mayo a diputados de LLA, alineó estrategia legislativa y sorprendió con pines de motosierra.

El Ministro de Desregulación y Transformación del Estado encabezó el encuentro en el Congreso de la Nación durante la tarde-noche de este martes. Durante la reunión detalló el contenido del flamante documento y buscó unificar criterios dentro de la bancada oficialista. En un gesto distendido, llegó con regalos: pines de motosierra, el símbolo que identifica la agenda de reformas del Gobierno.

Según legisladores presentes, “fue un encuentro muy bueno” y la exposición técnica de Sturzenegger se concentró en explicar las reformas enviadas al Congreso. No hubo discusiones políticas de fondo, sino una presentación orientada a reforzar argumentos técnicos y evitar inconsistencias en el debate legislativo.

“Conversamos sobre las reformas que vienen”

Tras la reunión, la diputada libertaria Laura Rodríguez Machado destacó la importancia del encuentro. “Conversamos sobre las reformas que vienen, la desregulación y los avances en el Congreso”, afirmó. Y agregó: “Siempre con un objetivo claro: construir un Estado más ágil, transparente y cercano al ciudadano”.

En redes sociales, agregó que “el encuentro reafirma nuestro compromiso con la modernización, la eficiencia y una Argentina que vuelva a ponerse de pie. Un diálogo positivo, claro y estratégico que marca el rumbo de la transformación que necesitamos”.

El gesto del Ministro también generó una buena recepción interna. Varios diputados mencionaron que, después de meses de muchas tensiones, se sintieron más incluidos en la dinámica del Gobierno. La primera prueba de fuego será con el Presupuesto 2026.

Los pilares del Consejo de Mayo

Durante la jornada también se difundió el documento oficial del Consejo de Mayo, que ordena las reformas estructurales impulsadas por el Poder Ejecutivo. Allí se enfatiza que “no es posible alcanzar un acuerdo unánime”, pero reafirma la confianza en la institucionalidad democrática.

“Confiamos en la democracia y en el funcionamiento de sus instituciones representativas como el ámbito legítimo donde esas diferencias pueden canalizarse, debatirse y resolverse”, sostiene el texto.

Otro tramo destaca el valor de los consensos parciales: “El valor de la propuesta radica en los puntos donde es posible acordar”. El documento destaca que estos acuerdos pueden darse porque todos los ven como positivos o porque, incluso cuando entrañan una pérdida sectorial, su beneficio para el conjunto es evidente.

Asimismo, recuerda que “en los casos en que esos consensos no se alcancen, existe una instancia posterior para su debate que es la del Congreso”.

El Consejo aclara que las propuestas del Ejecutivo “son preliminares” y pueden modificarse durante el proceso legislativo, señalando: “Fueron nutridas con los proyectos presentados por los Consejeros y sus discusiones. Por ello se incluye una sección de discusión, donde dejamos en claro las posiciones y preocupaciones de cada uno de los consejeros”.

Los ejes centrales del documento incluyen:

Inviolabilidad de la propiedad privada

Equilibrio fiscal innegociable

innegociable Reducción del gasto público al 25% del PBI

al 25% del PBI Educación inicial, primaria y secundaria útil y moderna

inicial, primaria y secundaria útil y moderna Reforma tributaria para reducir presión impositiva y simplificar la vida de los argentinos

para reducir presión impositiva y simplificar la vida de los argentinos Compromiso de las provincias para explotar recursos naturales

para explotar recursos naturales Reforma laboral moderna que promueva empleo formal

moderna que promueva empleo formal Apertura comercial para reincorporar a Argentina al mercado global

Con extraordinarias a punto de iniciar, el Gobierno busca ordenar la tropa legislativa. La agenda de reformas, que avanzará durante todo 2026, necesitará cohesión interna y consistencia en la defensa parlamentaria. El encuentro encabezado por Sturzenegger fue una señal clara en esa dirección.

Derechadiario.com