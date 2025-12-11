El logo de Cancillería solo duró unos minutos y debió ser reemplazado tras los insultos en redes. El sello tapa a Europa y África, pero no a China.



La Cancillería debió borrar su nuevo logo porque los funcionarios habían omitido incluir las Islas Malvinas y la Antártida.

Pablo Quirno dio su primer paso en falso como ministro. Desde la cuenta oficial de Cancillería publicaron el nuevo logo, que tenía un mapa del mundo como fondo.

El planisferio no incluía a las Islas Malvinas ni a la Antártida, dos territorios que no generar demasiado interés en la gestión libertaria.

El escudo fue modificado tras cientos de insultos en Twitter. Los laureles, y el escudo pasaron de tapar a las Islas Malvinas y la Antártida a tapar Europa y África, pero no China.

La omisión no parece casual. Como contó LPO, la embajadora argentina en Londres, Mariana Plaza, es la arquitecta de lo que en Cancillería se conoce como “la doctrina Plaza” y establece el acercamiento a las autoridades británicas para cooperar en diferentes áreas a cambio del abandono del reclamo por las Islas Malvinas.

Para festejar los dos años de gestión mileísta, los diferentes ministerios publicaron nuevos escudos o sellos, imitando una tradición estadounidense.

Los logos parecen hechos con la versión gratuita Chat GPT y tienen detalles que provocaron burlas en las redes.

El Ministerio de Desregulación colocó dos antorchas copiadas de la que sostiene la Estatua de la Libertad.

Seguridad sumó un águila calva que no puede avistarse en la Argentina. Como observó @pabloserdan, el ave solo vuela en el hemisferio norte y puede llegar a lo sumo a Puerto Rico.

En la Argentina puedan encontrarse el Águila Mora (Geranoaetus melanoleucus), el Águila Coronada (Buteogallus coronatus) que está en peligro de extinción e incluso el Águila Harpía (Harpia harpyja). También pueden avistarse el Águila Copetona Real (Spizaetus ornatus), el Águila Copetona Negra (Spizaetus tyrannus) y el Águila Viuda.

