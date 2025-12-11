El régimen de Maduro demoró al equipo de C5N, les retuvo los pasaportes y los deportó, en un nuevo caso de censura.

El régimen de Nicolás Maduro detuvo y deportó al equipo periodístico del medio kirchnerista C5N, integrado por los cronistas Adrián Salonia y Nicolás Munafó y el camarógrafo Fabián Solís, tras llegar a un aeropuerto venezolano. El grupo fue demorado, declarado “inadmisible” y deportado cuando intentaba ingresar a Venezuela para trabajar.

Los periodistas llegaron al aeropuerto internacional Simón Bolívar, en las afueras de Caracas. Allí comenzaron las demoras, los interrogatorios y la confiscación de sus documentos, en un operativo que terminó con la expulsión del equipo hacia Bolivia.

C5N calificó el episodio como un hecho de “peligrosa censura mediática”, al denunciar que el gobierno de Maduro les prohibió el ingreso al país y ordenó la deportación.

Demoras, interrogatorios y pasaportes retenidos

Según relató Salonia, todo comenzó apenas aterrizaron de madrugada. “Llegamos al aeropuerto internacional Simón Bolívar, de Caracas, ayer a las 2 am (hora local)”, explicó. En Migraciones les pidieron la documentación y los dejaron esperando.

Durante esas dos horas, contaron que les sacaron fotos, les hicieron “decenas de preguntas” y revisaron todo el material antes de informarles que no tenían permitido el ingreso.

Luego, la Policía de Migraciones les comunicó que eran inadmisibles. Los condujeron por un pasillo interno directamente a la manga del avión, sin permitirles entrar a territorio venezolano.

El propio Salonia describió el momento como “un momento de mucha tensión”, al remarcar que el equipo nunca recibió una explicación clara sobre el motivo de la medida.

Deportación a Bolivia y pasaportes sin devolver

Tras la decisión del régimen, el grupo fue embarcado rumbo a Bolivia. Allí aguardaba su regreso a la Argentina desde La Paz, ya fuera de Venezuela pero todavía sin sus documentos en la mano.

Salonia detalló que “antes de expulsarnos nunca nos devolvieron los pasaportes” y que, incluso después de la deportación, “el equipo todavía no recuperó sus pasaportes”.

Minutouno, del mismo grupo de medios, subrayó que los tres integrantes fueron demorados durante dos horas y tuvieron sus pasaportes retenidos, antes de que se les negara el ingreso al país y se ejecutara la deportación.Minuto Uno

El caso se suma a una larga lista de episodios de hostigamiento a la prensa en Venezuela. Organismos internacionales ya habían denunciado la anulación y retención de pasaportes de opositores, activistas y periodistas críticos del régimen, como parte de una estrategia para amedrentar y silenciar voces disidentes.

En este contexto, la deportación del equipo de C5N encaja con el patrón de represión a la prensa extranjera que intenta cubrir la crisis política y el deterioro democrático del país.

Derechadiario.com