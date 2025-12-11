La Justicia Federal avanzó con nuevos allanamientos y la apertura de cajas de seguridad en la causa Sur Finanzas.

La Justicia Federal dispuso este miércoles nueve allanamientos simultáneos en oficinas vinculadas a la firma Sur Finanzas y en otros domicilios asociados a la actividad de la financiera. Además, por orden del juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella, se procedió a la apertura de diversas cajas de seguridad pertenecientes a la empresa.

Las medidas se concretaron un día después de los operativos que la Policía Federal llevó adelante en 17 clubes del fútbol argentino, además de las sedes de la AFA y la Superliga.

El foco principal es reunir material probatorio en torno a la actividad de la financiera manejada por Ariel Vallejo, señalado por sus vínculos con Claudio “Chiqui” Tapia.

La causa: lavado de dinero y una trama que se expande





La investigación, impulsada por la fiscal Cecilia Incardona, comenzó por presuntas maniobras irregulares en torno a la transferencia de un jugador de Banfield hacia un club de México. Sin embargo, con el avance de la pesquisa, el expediente se amplió hacia todas las instituciones deportivas que hayan mantenido operaciones con Sur Finanzas.

En paralelo, existe un conflicto de competencia con el Juzgado Federal N.º 1 de Lomas de Zamora. Allí, el juez Federico Villena recibió por sorteo la denuncia del ARCA que detectó movimientos por $818.000 millones en billeteras virtuales vinculadas a la financiera.

Villena acusó a Incardona de fórum shopping, mientras la fiscal sostiene que el sistema informático judicial no contempló la conexidad entre causas. La definición ahora quedó en manos de la Cámara Federal de La Plata.

Sur Finanzas bajo escrutinio: la hipótesis del mecanismo de blanqueo

Según la línea principal de investigación, Sur Finanzas habría funcionado como un vehículo para blanquear fondos no declarados mediante acuerdos con clubes que atravesaban dificultades económicas.

El esquema consistiría en préstamos consignados por montos elevados en los contratos, aunque los clubes habrían recibido cifras notablemente menores. La diferencia regresaba a la financiera y se redistribuía entre distintos actores.

Durante los operativos del martes, la Policía Federal secuestró documentación administrativa, contratos de sponsoreo y dispositivos electrónicos en estadios y sedes sociales. En total, fueron 33 allanamientos desde la madrugada.

Clubes involucrados y el rol de la AFA

En la lista de entidades allanadas aparecieron nombres como Independiente, Racing, San Lorenzo, Argentinos Juniors y Barracas Central, además de equipos del ascenso como Excursionistas, Temperley, Morón y Platense. Incardona pidió imputar a todas las instituciones allanadas.

Uno de los puntos más sensibles a dilucidar es si existe una relación directa entre Sur Finanzas y la AFA, que podría haber actuado como intermediaria en algunos acuerdos. Desde el entorno de “Chiqui” Tapia lo niegan y aseguran que el vínculo es estrictamente comercial.

Por su parte, el financista Ariel Vallejo se presentó días atrás ante el juez Armella para entregar su celular y el de su madre —también investigada— para que sean sometidos a peritaje.

Derechadiario.com