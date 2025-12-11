El Jefe de Gobierno realizó un posteo en sus redes sociales.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, realizó un balance de sus primeros dos años de gestión y aseguró que la Ciudad de Buenos Aires “recuperó el orden, la seguridad y el espacio público” a partir de una serie de medidas que, según afirmó, transformaron “problemas estructurales en soluciones concretas”. En su repaso, destacó cambios en materia de control urbano, seguridad, transporte, obras y salud, y aseguró que se trata de “dos años de cambio real”.

Macri señaló que uno de los principales desafíos al asumir fue la ocupación ilegal del espacio público. “Hace dos años los manteros se habían apropiado de la ciudad. Hoy eso se terminó”, afirmó. También sostuvo que se logró revertir la presencia de piquetes y asentamientos callejeros: “Hace dos años las calles de la Ciudad estaban tomadas por piquetes y ranchadas. Hoy el espacio público volvió a ser de los vecinos”. En ese sentido, agregó que “hace dos años la propiedad privada no se respetaba” y que su administración “recuperó más de 500 propiedades”.

En materia de políticas sociales, el jefe de Gobierno apuntó contra la existencia de intermediarios en la asistencia alimentaria. “Hace dos años existían comedores fantasmas. Hoy la ayuda llega directo y sin intermediarios”, dijo, y aseguró que su gestión cerró “40 comedores fantasmas” que no cumplían con los estándares de funcionamiento requeridos.

En relación con la seguridad, Macri destacó la incorporación de más personal y nuevas tecnologías. “Hoy hay 3839 policías nuevos”, afirmó, y remarcó que “el 82% de la ciudad vivió vigilada y armas no letales”, en referencia a la ampliación del sistema de videovigilancia y equipamiento policial. También resaltó los avances en movilidad y transporte: “Hoy cada uno elige cómo pagar”, dijo sobre la diversificación de medios de pago en el subte. Además, enumeró inversiones en infraestructura: “Hoy se compran coches nuevos para las líneas A, B y C y avanza la licitación de la línea F y se prueba el tranbús”.

El mandatario repasó además la ejecución de obras clave. “Hoy ya terminamos el bajo puente Bosch, el paso bajo nivel Fomentista y avanza el puente de La Bruna, la autopista de Lepiane, los pasos Lorca e Irigoyen y el plan hidráulico”, indicó. En salud, aseguró que ya concluyeron las obras en varios hospitales: “Hoy ya se terminaron las obras de los hospitales Maricuri, Argerich, Fernández, Durán y Llantullani”. También señaló que avanzan trabajos en el Pena, Piñero, Pirovano y en el Centro Regional de Hemoterapia, y subrayó que “hoy los porteños se atienden con prioridad”. Entre los hitos, mencionó que “el SAME aéreo opera las 24 horas” y que en el Hospital Pirovano “se realizó la primera cirugía con realidad aumentada”.

Por último, Macri destacó la inversión educativa y cultural. “Hoy la educación es el área con mayor presupuesto”, sostuvo, y celebró la regulación del uso de celulares en las escuelas. “Tengo mucho que devolver al teatro. Volvió al Colón”, expresó en relación con la reactivación cultural. Y cerró con un mensaje optimista: “Dos años de cambio real y vamos a seguir haciendo de Buenos Aires la Ciudad más linda del mundo”.

