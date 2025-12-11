La subasta será el 3 de febrero y ya acumulan más de USD 321 millones en ventas.

La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), dependiente de la Jefatura de Gabinete, confirmó la subasta de una Ferrari F430 modelo 2006 que fue decomisada en una causa de narcotráfico y lavado de activos. El anuncio lo realizó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante su conferencia en Casa Rosada, donde repasó los avances de gestión a dos años del presidente Javier Milei.

El vehículo, un deportivo italiano rojo con apenas 16.855 kilómetros, integra la subasta pública 392-0108-SPU25 y tendrá un precio base de USD 182.277, monto fijado por la Justicia. El remate forma parte del proceso de desinversión de activos estatales improductivos que el Gobierno libertario impulsa desde su asunción, bajo el principio rector que Adorni volvió a reiterar: nada que deba estar en manos privadas permanecerá bajo administración del Estado.

La inscripción para participar estará abierta hasta el 27 de enero de 2026 y la puja virtual se realizará el 3 de febrero a las 14, a través del portal ComprAr. Los interesados deberán cumplir con los requisitos publicados en las bases y condiciones del organismo. La Ferrari será exhibida los lunes, miércoles y viernes, en distintos horarios, para garantizar que los oferentes puedan revisar su estado antes del remate.

El precio base equivale a 267 millones de pesos al tipo de cambio oficial y a unos 264 millones al valor del dólar blue. La subasta tendrá un incremento mínimo de USD 5.000 por cada nueva oferta.

Adorni destacó en su cuenta de X que este tipo de procesos transparentes fortalecen el patrimonio público y devuelven valor a activos subutilizados o abandonados durante años. El jefe de ministros subrayó que en una sola jornada se realizaron cinco subastas con múltiples oferentes compitiendo en tiempo real. Citó el caso del predio Artilleros, donde la puja se extendió por más de una hora y duplicó el precio base.

La administración de Milei ya acumula USD 321.915.200 en ventas —entre bienes muebles e inmuebles— realizadas bajo mecanismos abiertos y verificables. Buena parte de estos terrenos serán destinados a desarrollos privados y proyectos urbanos, especialmente en zonas de alto valor dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Según establece el decreto 575/2025, todos los ingresos obtenidos se canalizarán directamente al Tesoro Nacional.

El Gobierno sostiene que el Estado debe dejar atrás décadas de acumulación de activos improductivos y despilfarro. Para ello, la AABE cuenta con una unidad ejecutora dedicada a administrar y mantener bienes observados por la Justicia o alcanzados por medidas de desapoderamiento, que también serán puestos a disposición del público en la plataforma oficial.

Derechadiario.com