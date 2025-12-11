Cada emblema fue diseñado con un elemento simbólico central, que representa la función, misión y valores de cada cartera

El Gobierno de Javier Milei realizó este miércoles una renovación integral de la identidad visual utilizada por los ministerios y áreas del Poder Ejecutivo.

La actualización incluye nuevos sellos institucionales que serán incorporados en documentos oficiales y canales de comunicación. Cada emblema fue diseñado con un elemento simbólico central, elegido para representar la función, misión y valores de cada cartera.

El Ministerio de Economía presentó un sello basado en el cadúceo, una figura clásica asociada al comercio y los intercambios. Según informó la cartera, “el nuevo sello incorpora el cadúceo, símbolo del comercio, el intercambio y la comunicación. Sus serpientes representan el equilibrio entre los actores económicos y sus alas evocan agilidad, modernización y dinamismo, valores centrales para el desarrollo nacional”.

En paralelo, el Ministerio de Defensa reveló un diseño que incorpora sables tradicionales del Ejército Argentino. Desde el organismo explicaron que “presentamos el nuevo sello del Ministerio de Defensa, que incorpora los sables del Ejército Argentino, símbolo de tradición, disciplina y soberanía. Su presencia refuerza la continuidad histórica de las Fuerzas Armadas y los valores de servicio, honor y protección del territorio nacional”.

Por su parte, el Ministerio de Seguridad Nacional adoptó como emblema un águila, figura asociada al control y la vigilancia. La cartera detalló que “presentamos el nuevo sello del Ministerio de Seguridad Nacional, que integra el águila, emblema de vigilancia, autoridad y protección. Su visión aguda simboliza anticipación estratégica y su vuelo firme expresa control territorial y capacidad del Estado para resguardar a toda la ciudadanía”.

El sector sanitario también sumó su propio diseño distintivo. El Ministerio de Salud eligió la vara de Esculapio como elemento central, destacando que “es un símbolo universal de la medicina y la sanación. Representa sabiduría, cuidado y compromiso con la vida, reafirmando la misión del sistema sanitario de proteger a toda la población con ciencia y dedicación”.

La Vocería Presidencial incorporó un atril como ícono principal, enfatizando la centralidad de la comunicación institucional. En su presentación afirmaron: “presentamos el nuevo sello de la Vocería Presidencial, que incorpora el atril, símbolo de comunicación institucional, claridad y autoridad pública. Representa la palabra oficial del Gobierno y el compromiso con un diálogo directo con la ciudadanía”.

Desde el Ministerio de Capital Humano se eligió un motivo centrado en dos manos, emblema de cooperación y desarrollo. La cartera explicó que “presentamos el nuevo sello del Ministerio de Capital Humano, que incorpora las manos, símbolo de trabajo, solidaridad y desarrollo humano. Representan el esfuerzo para ayudar al prójimo y la misión de ampliar capacidades, oportunidades y bienestar a lo largo de toda la vida”.

Finalmente, el Ministerio del Interior dio a conocer un escudo protagonizado por la flor del ceibo, flor nacional de Argentina. Según el comunicado oficial, “presentamos el nuevo sello del Ministerio del Interior, que incorpora la flor de ceibo, símbolo nacional de identidad, pertenencia y unidad federal. Representa la amplitud del país y el rol del Ministerio en articular a la Nación con las provincias, fortaleciendo cohesión territorial e institucional”.

Con esta actualización, el Gobierno oficializó una nueva estética que identifica a cada cartera con un símbolo propio y, al mismo tiempo, refuerce la imagen institucional del Estado en su conjunto.

