El acto informal surge de una convocatoria en Nueva Córdoba y marcará su segunda presencia en la provincia en pocos días.

El presidente Milei regresará a la capital cordobesa este viernes en una actividad breve que buscará reconocer el respaldo logrado en las últimas elecciones legislativas. La visita se planifica para la tarde y fue anticipada por dirigentes que siguen los movimientos del oficialismo liberal en la provincia. El viaje ocurre en medio del fortalecimiento del vínculo del mandatario con Córdoba, un distrito que volvió a expresarle un acompañamiento político significativo.

Según referentes del espacio, circula entre militantes una convocatoria espontánea que invita a reunirse en la zona de Nueva Córdoba durante la jornada del viernes. Los mensajes mencionan el Paseo del Buen Pastor como punto sugerido, aunque aclaran que la modalidad podría variar según el movimiento del público. La difusión se propagó rápidamente por grupos libertarios, que suelen organizar grandes recepciones para acompañar los desplazamientos del presidente.

Aunque no figura un acto protocolar en la agenda oficial, Milei acostumbra realizar recorridos breves para saludar a sus simpatizantes. La dinámica replica esquemas utilizados durante los cierres de campaña, cuando el mandatario priorizó caminatas espontáneas antes que discursos formales. Ese tipo de actividades ya se vio en visitas anteriores a Córdoba y consolidó un estilo que combina cercanía, brevedad y fuerte presencia territorial.

Agenda presidencial en Córdoba

La escala en Córdoba Capital se inscribe en una semana cargada para el Presidente, que incluye un viaje próximo a Oslo para la ceremonia del Premio Nobel de la Paz. Allí participará del reconocimiento a María Corina Machado, reforzando su alineamiento internacional y su presencia en foros donde se destacan figuras de peso político global. Esta combinación de compromisos refleja una estrategia que busca equilibrar acciones locales con actividades diplomáticas de relevancia.

La llegada del mandatario ocurrirá pocos días después de su presencia en Las Higueras, donde se realizó el acto por la recepción de los aviones F-16 adquiridos por el país. Esa visita marcó un hito para la política de defensa argentina y formó parte de una agenda que prioriza fortalecer capacidades militares estratégicas. La presencia de Milei en esa actividad fue interpretada como un gesto de importancia hacia Córdoba, un territorio clave para eventos institucionales de alto impacto.

La nueva parada en la provincia consolida una sucesión de viajes recientes que refuerzan la centralidad de Córdoba dentro del mapa político del oficialismo. Para los dirigentes libertarios locales, cada visita profundiza el contacto directo con votantes que han sido determinantes en el armado nacional del Presidente. El encuentro del viernes se proyecta como una nueva muestra del vínculo que Milei busca sostener con una de las provincias que más apoyo le ha brindado desde el 2023.

Derechadiario.com