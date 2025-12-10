El bloque liberal creció a 13 diputados y será determinante para la agenda del Gobierno porteño.

La Legislatura de la Ciudad quedó formalmente reconfigurada tras la jura de los nuevos diputados: La Libertad Avanza amplió su bancada a 13 legisladores, se convirtió en segunda minoría y obtuvo la Vicepresidencia Tercera, un lugar estratégico en la conducción del cuerpo. Con un oficialismo lejos de los 31 votos necesarios y un peronismo sin capacidad de reunir mayorías, el bloque liberal se convierte en un actor decisivo para los acuerdos parlamentarios.

Vamos por Más —el oficialismo— cuenta sólo con 11 de 60 escaños y mantiene el control institucional de la Legislatura a través de la vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio, quien preside el cuerpo. El reparto del resto de las autoridades refleja la nueva correlación de fuerzas.

El ala dialoguista será la más numerosa: La Libertad Avanza (13), Confianza y Desarrollo (7) y Ciudadanos Unidos-UCR (5). En conjunto, reúnen 25 votos y son los que definirán si la Ciudad logra avanzar con reformas, modernización administrativa y orden fiscal, o si el recinto queda atrapado en la lógica de bloqueo del peronismo.

En la vereda opositora, el rearmado kirchnerismo bajo la marca Fuerza por Buenos Aires suma 20 legisladores, mientras que el Frente de Izquierda —con mayor cercanía ideológica— conserva 2. Pese al volumen del peronismo, su capacidad de condicionar la agenda quedó seriamente limitada: sin los dialoguistas, no tiene chances de imponer ni frenar iniciativas clave.

La sesión de jura estuvo marcada por la presencia de figuras nacionales: Martín Menem, Patricia Bullrich, Manuel Adorni y referentes del equipo político de Karina Milei acompañaron a los legisladores liberales y a la jefa del bloque, Pilar Ramírez, en un gesto de respaldo explícito a la nueva estructura parlamentaria de la Ciudad.

Matías López (PRO) fue ratificado como Vicepresidente Primero; Juan Pablo Modarelli (peronismo) ocupará la Vicepresidencia Segunda; y Juan Pablo Arenaza, referente alineado con Patricia Bullrich dentro de LLA, quedó al frente de la Vicepresidencia Tercera. El cargo es relevante: integra la línea de conducción del recinto y participa de la organización de las sesiones y del control político del funcionamiento interno.

Con este reordenamiento, comienza una etapa en la que la Ciudad deberá construir consensos amplios para sacar adelante su agenda. El PRO conserva el control institucional, pero La Libertad Avanza se convierte en el socio imprescindible, tanto para asegurar gobernabilidad como para impulsar reformas pendientes que requieren mayoría calificada.

El peronismo pierde centralidad en la toma de decisiones y enfrenta un escenario donde su peso depende enteramente del acompañamiento —o el rechazo— de los bloques dialoguistas, pese a quedar como primera minoría en la cámara.

La Libertad Avanza consolida su salto de fuerza emergente a actor clave de la política porteña. Con mayor volumen y presencia institucional, los liberales pasan a influir en cada votación relevante y proyectan su peso hacia el próximo ciclo electoral, alineados con la agenda de reformas que impulsa el presidente Javier Milei a nivel nacional.

