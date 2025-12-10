La iniciativa obtuvo en el Senado provincial 29 votos afirmativos, 6 negativos y una abstención.

En una jornada histórica para Mendoza, el Senado provincial otorgó sanción definitiva a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto PSJ Cobre Mendocino, ubicado en Uspallata.

La iniciativa, impulsada por el gobernador Alfredo Cornejo, obtuvo 29 votos afirmativos, 6 negativos y una abstención, consolidando uno de los avances más significativos para el desarrollo minero mendocino en décadas.

La sesión, que se desarrolló bajo un fuerte operativo de seguridad, estuvo atravesada por intensas protestas de grupos antimineros de extrema izquierda que se reunieron en las inmediaciones de la Legislatura.

El contexto de tensión no impidió que la Cámara también aprobara la DIA del proyecto Malargüe Distrito Minero Occidental II (MDMO II), que abarca 27 propuestas exploratorias en el departamento del sur provincial. Esta última iniciativa recibió 31 votos favorables y solo 3 en contra, reforzando el impulso oficial al sector.

El tratamiento del proyecto PSJ sorprendió por una particularidad política clave: parte del bloque peronista decidió apoyar la propuesta, a contramano de la postura unificada que había mostrado en Diputados.

Aunque en las horas previas circulaba la versión de que la oposición votaría en bloque en contra, esa alineación finalmente no se sostuvo en el recinto. Según se supo posteriormente, la decisión de dividir el voto dentro del peronismo estaba tomada antes del inicio formal del debate.

El oficialismo, representado por Cambia Mendoza, recibió el respaldo explícito del PRO y de un sector del peronismo, lo que permitió la aprobación holgada del proyecto. La fractura del bloque opositor reconfiguró el escenario político y acentuó el carácter histórico de la votación.

El apoyo del presidente Javier Milei

El debate legislativo estuvo precedido por un fuerte pronunciamiento del presidente Javier Milei en apoyo a la iniciativa. A través de un mensaje difundido en la red social X, el mandatario destacó la relevancia económica del proyecto y cuestionó con dureza la postura del kirchnerismo sobre la minería.

El Presidente subrayó ayer que “la Legislatura de Mendoza tiene la enorme oportunidad de dar la sanción definitiva al Proyecto PSJ Cobre Mendocino, que traerá una inversión de 600 millones de dólares para poner en producción una mina de 40.000 toneladas por año de concentrado de cobre”.

Milei también remarcó que la provincia enfrenta una oportunidad histórica luego de años de estancamiento en el sector. “Aún así confiamos en que el proyecto se apruebe, porque es lo más cerca que se ha estado de poner en marcha definitiva la minería de Mendoza en los últimos 20 años”, aseguró el mandatario, señalando su expectativa positiva respecto del resultado que finalmente se concretó.

Con la sanción legislativa, Mendoza habilita el avance de un proyecto que promete transformar la matriz productiva provincial y atraer inversiones de escala inédita para la región.

